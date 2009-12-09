

مالك بارودي

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 22:47

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني











1..

يمني العرب والمسلمون أنفسهم بإقتراب إنتهاء داعش؛ لكن، حتى لو إنتهت داعش، لن ينتهي الإرهاب، لأنه فكر متجذر في الدين الإسلامي الذي يعتنقه هؤلاء. حتى لو إنتهت داعش كتنظيم أو كدولة كما يسميها أتباعها، سيبقى الفكر الداعشي حيًّا في القرآن والسنة والأحاديث وكتب الفقه الإسلامي وفي المساجد، هذه الأوكار التي تتكاثر من يوم لآخر كما يتكاثر الفطر. قد تنتهي داعش ولكن داعش نفسها ليست سوى مرحلة بسيطة من تاريخ إسلامي إرهابي كامل مليء بالدماء والأشلاء بدأ مع محمد بن آمنة والقرآن ولن ينتهي إلا بإلقاء الإسلام كعقيدة في مزبلة التاريخ أو بفناء كل من على الأرض. وللعقلاء الإختيار!

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2..

حين تطالع كتب التاريخ الإسلامي وترى ما فعله العرب الهمج المسلمون في البلدان التي دخلوها مستعمرين، لا تملك إلا أن تشمئز وتلعنهم هم وربهم. والوضع الحالي، بعنفه وإرهابه وإنحطاطه، هو إستمرار للماضي "المجيد" الذي كان من أبطاله أشخاص يتمتّعون بكل صفات الحيوانات مثل محمد بن آمنة وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعقبة بن نافع وغيرهم، لأن التاريخ يعيد نفسه كل يوم في بلاد العرب، خاصة أنهم لا يؤمنون بمرور الزمن ولا يرون المستقبل إلا كتكرار للماضي. تغير العالم كله، وبقي العرب يسكنون الماضي. لذلك لا أمل فيهم.

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3..

مهزلة جديدة تُضاف إلى مهازل الشّعب التّونسي، هذا الشعب الذي يصف نفسه بـ"العظيم"، والذي يقول أنّه صاحب حضارة عُمرها ثلاثة آلاف سنة، هذا الشّعب الذي يزعمُ ويزعمُ آخرون غيره أنّه قام بثورة... المهزلة الجديدة التي تناقلتها الكثير من وسائل الإعلام العالميّة تتمثّل في حادثة قتل تمساح معروض في حديقة الحيوانات ببلفيدير بالعاصمة تونس، يوم غرّة فيفري 2017. مات التمساح بسبب رجمه بالحجارة من طرف زوّار الحديقة، بعد أن تسبّب له ذلك في نزيف داخلي بالرّأس... مات التمساح ولعلّ ذلك أحسن بالنّسبة له، فقد إستراح من الحيوانات التي كانت تأتي لتتفرّج عليه...

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4..

يعيب علي بعض المعلقين على منشوراتي تعابيري "الحادة" ويقولون أن أفكاري في بعض الأحيان "متطرفة". لكن بغض النظر عن المقاييس التي صنفوا على أساسها كلامي في خانة الحدة أو التطرف؛ وبغض النظر عن معنى هذين اللفظين في حد ذاتهما، هناك أشياء يجب قولها. فما تسميه أنت، عزيزي القارئ، "حدة في الأفكار" هو في الواقع نتيجة طبيعية للواقع وتوصيف لأمراضه الواضحة لكل عين متفحصة وعقل قادر على التفكير. هذا الذي تزعم أنه "تطرف في الأفكار" هو الطريقة المثلى للتعامل مع الواقع، بناء على التوصيف السابق وعلى قراءة الأسباب والمسببات. أو على الأقل من وجهة نظري... ثم، أنت لا تستطيع علاج مريض بالكلام المعسول والطبطبة والمسح على مكان الألم. كذلك الأمر بالنسبة لإصلاح الواقع المتعفن. وللحديث بقية...

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الهوامش:

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