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معجزة الحب اسم على مسمى


حسين عجيب
الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 17:08
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


فن الحب....الانسان والحب!؟
_ الانسان مفهوم ثقافي, تطور_ وتحول عبر العصور والأجيال عن أصله البيولوجي, بطريقة غامضة.
_ الحب مفهوم اجتماعي, لا يتطابق مع أصله الانساني إلا ما ندر, يتصل مباشرة بالجذور البيولوجية البعيدة جدا_....المتنحية والميتة ربما.
الحب فن أم علم أم مشاعر مزدوجة_ ومتناقضة دائما كما يزعم الكثيرون؟!
الحب! الحب!؟
كيف له ان ينقذ الحياة مرتين!
الشعور الذي نشأ_ وما يزال_ ضعيفا وناقصا على الدوام...ويأخذ بسهولة أشكال نقائضه كالخوف والألم والكراهية
كثر يعتقدون أنه يحتضر من لحظة ولادته بين كائنين...ثقم ينقذهما, ويعيش من بعدهما ايضا!!
معجزة الحب اسم على مسمى
* * *
تلك الحلقة المفقودة من تطور الجنس البشري, وتحمل بين طياتها سر الشقاء والمعاناة أو...ربما العكس مفتاح سعادة الانسان .
لحظة نشوء التناقض, المتجدد عبر الأجيال, بين الوعي والشعور من جانب منظومة الادراك والعقل وبين الأهواء الجامحة من جانب الدوافع والغريزة_ لحظة التحول تلك شطرت الفرد (امرأة أو رجل) إلى اتجاهين متناقضين....الكبت أو التفريغ_ عقدة فرويد المعممة.
_ التصعيد والتسامي ومعها التسامح, ما يزال الحل الابداعي والوحيد المعروف عمليا وعالميا بالرغم من نخبويته وغموضه, ورفض علماء النفس له (اريك فروم مثلا) مع العداء العام من السلطة والمجتمع.
* * *
الحب تبادلي بطبيعته وطاقة إيجابية دوما, تجد تعبيرها في الاهتمام الحقيقي.
وهم أن يحبك آخر_ دون أو قبل أن تحبه ا....أو أكثر! ذلك الهراء والجنون العام, نكوص لاشعوري إلى حالة الرضيع العاطفية بالتلازم مع حاجته غير العقلانية لأن يكون_ تكون ( المحبوب ة) بلا شروط...وبقبحه وبأوساخه أولا.
العلامة الفارقة للايمان العقلاني, تتمثل بالتحرر من الحاجات اللاعقلانية.
وبعبارة مكثفة_ عبر حرية الارادة يتحقق النمو والنضج الفردي المتكامل.
* * *
كما تراني ياجميل اراك....الحب فن وعطاء وفرح متبادل....أو حالة العجز عن الحب وتحريفاتها المتنوعة.
هذا واقع الحال. او هو الوضع الانساني في اكتماله الحقيقي_ السائد والمعمم فوق الثقافات والأفكار, ويشمل الجنس البشري بطريقة إعجازية...عند هذا الحد يمتزج الايمان العقلي مع الانسجام النهائي والمطلق....
على الأقل هذه تجربتي الشخصية, المتدرجة, مع الحب والحرية والسعادة وخصوصا مع الايمان العقلاني.
أنا على يقين تام بالحكمة الكونية عبر وجهيها _ الانساني والالهي غير القابلين للفصل مثل وجهي عملة واحدة.
* * *
الانجاز الانساني فردي وبالمستوى الثاني اجتماعي, ويتطور بالتوازي مع النقص والانحراف الانساني... ويقارب المطابقة!!! (الحاجة أم الاخراع).
شكرا_ تعني الاعتراف بدور الآخر وقيمته الجوهرية.
كما تعني عفوا_ نصف المجال الثاني السلبي.
....
الضمير المذنب_ او العجز عن الحب, يتمثل بالاهتام السلبي...والتطفل المستمر على حياة الآخر_ين...تتجسد تلك الحالة بالعجز عن احتمال الانسان لنفسه وحيدا. فيسارع لتخدير فكره وشعوره_ عبر الغضب والضجر عادة.
الضمير الانساني, يتمثل في الاهتمام الحقيقي, ومنح الوقت والجهد والانتباه للعالم الداخلي أو للانسان الآخر أو للطبيعة بسرور ونشاط وحيوية.
معجزة الحب اسم على مسمى





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حسين عجيب

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - حسين عجيب - معجزة الحب اسم على مسمى