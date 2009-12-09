

جاك عطالله

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 17:08

المحور: كتابات ساخرة









فكرة مشروع إقتصادي مصرى يستبدل أعضاء مجلس النواب بالأبقار

منقول بتصرف

سى ان ان

تقرير خاص لحل الازمة الاقتصادية بمصر حاصل على موافقة تسعين بالمائة من الشعب المصرى وموافقة صندوق النقد الدولى واتحاد البيطريين ونقابة تربية المواشى ووزارة الدفاع ومرتضى منصور نقيب الابقار ولا يعارضه الا عبد العال ومجلس النواب المصرى لتخوفهم الشديد من ان انتاج الابقار افضل بكثير من انتاج الحمير اقتصاديا وسياسيا



الفكرة تتلخص بالاستغناء عن مجلس النواب ولو مؤقتاً دورة أو دورتين مثلا.. ونقوم باستثمار رواتبهم بشراء أبقار لإنتاج حليب ..ولحوم



فمثلا لو ان عدد أعضاء مجلس النواب = 500 برلماني و أن راتب الواحد منهم هو حوالي خمسين الف شهريا من غير البدلات ورواتب المرافقين والحراسة على اقل تقدير وأن سعر البقرة الواحدة هو عشرة الاف



يعني ان دخل النائب = 5 بقرة بالشهر



يعني نشترى 2500 بقرة في الشهر ..



و بعد مرور سنة واحدة تصبح لدينا 30000 بقرة



وبعد مرور دورة كاملة 4 سنوات 120000 بقرة



و سيصبح إنتاج الحليب2400000 اثنان مليون واربعمائة الف لتر حليب في اليوم على اعتبار أن البقرة تنتج 20 لتر حليب يومياً كحد أدنى لو وزعت في علب 200 ملي لشرب قرابة مائة مليون حليب طازج صحي يوميا بدلا عن حليب الطباشر والسيراميك المعلب الذي ينتجه البعض في مصر



أما بالنسبة لكلفة أعلاف البقر وحضائرها وتبريدها .. فمائدة طعام النواب لثلاث وجبات يوميا مع قيمة الضرر الاقتصادى والرشاوى والافساد السياسى والمحسوبية والسرقات المقدرة للبرلماني الواحد يوميا بأكثر من عشرين ألف جنيه كافية لعلف الأبقار وأن كلفة السفر و الايفادات والحمايات والعلاوات التي يوفرها المجلس كفيلة بتغطية بقية نفقات البقر ..



هذا فقط واننا لم نحسب أن هذه الابقار ستتكاثر وسيصبح مصر بعد فترة وجيزة من الدول التي تنافس هولندا والدنمارك في إنتاج الحليب ومشتقاته .. والحصول على العملة الصعبة .ووقف ضرب الدولار للجنيه المصرى بالصرمة القديمة



أمّا إذا أردنا تلقيح هذه الأبقار وتكاثرها فممكن استبدال كثير من المسؤلين ومعظم الوزراء بثيران درجة أولى لتلقيح هذه الأبقار وكما فعل بمجلس النواب في مشروع البقر بالامكان نعمل مشاريع اخرى قومية بدلا من الافلاس بمشاريع العاصمة الجديدة وتوشكى وقناة السويس .



ولو أضيف لهذا المشروع المربح جدا أعضاء مجلس الوزراء والمستشارين للرئيس و وكلاء الوزراء والمحافظين ومجلس الدفاع الوطنى والامن القومى والامن المركزى والسلك الدبلوماسي الغير نافع فإن نقلة اقتصادية كبرى ستشهدها مصر وسيتحدث عنها العالم وستدرس في الجامعات العالمية كفكرة اقتصادية عظيمة لم يسبق المصريين إليها أرقى الشعوب وأكثرهم نفعا للبشرية بتطوير الأبحاث والعلوم والمنتجات النافعة للبشرية جمعاء .



- رجاء لا أحد يضحك - الموضوع جدي !



بعد هذا كله أليست الأبقار أفضل وأنفع للشعب المظلوم من مجلس النواب وبقية السياسيين وأحزابهم الفاشلة التي استنزفت وسرقت أموال الشعب وتصارعت على السلطة وأدخلته في نفق مظلم ؟؟؟

المشروع القادم تربية جواميس بدلا من الازهر والسلفيين