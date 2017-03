عمار عكاش

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5

المحور: الادب والفن









(تفاحة)*

للشاعرة التركية مٌؤَسَّر يينيآي Müesser Yeniay ** ترجمة: عمار عكاش



ضربَ الله حدوداً

بيني وبينكَ

لا يمكن لك أن تمضي وراء هذا الخطّ

فقط ما يقع قبل هذا الخط مُلكُكَ



وضع الله منظاراً مصنوعاً من اللحم لجسدك

و وضعَ في جسدي كهفاً صغيراً



فصلنا

بسكين حادة



بذرتكَ بقيتْ داخلي

قشرتي بقيتْ داخلكَ

الآن بعد أن فصلنا الله

لماذا يحاول أن يوحدنا ثانيةً

بإضرامه نار الرغبة على أقدامنا



*تستخدم الشاعرة كلمة تفاحة للدلالة على التعبير التركي الذي يطلق على الرجل والمرأة الذين يرتبطون بعلاقة عاطفية، وهو نصفا التفاحة .

** Müsser Yeniay:

ولدت الشاعرة موأَسّر يينيآي في مدينة أزمير عام 1984 ودرست اللغة والأدب الانكليزي في جامعة إيجه. حصلت على عدة جوائز أدبية في تركيا منها جائز يونس إمره(2006)، وجائزة هوميروس أتيلا إلهان عام (2007)، جائزة علي رضا إرتان عام(2009)-وجائزة أنور غوكجه عام 2013



Apple



God set borders

between you and me



You can’t pass behind that line

Just before this line is yours



And he put a binocular made of flesh for your body

And for mine a little cave



He had separated us

With a sharp knife



Your seed was left in me

My peel was left in you



Now that God dissociated us

Why is he trying to unify again

By setting fire of desire

at our feet