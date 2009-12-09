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تفاحة قصيدة مترجمة


عمار عكاش
الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 14:08
المحور: الادب والفن
    


(تفاحة)*
للشاعرة التركية مٌؤَسَّر يينيآي Müesser Yeniay ** ترجمة: عمار عكاش

ضربَ الله حدوداً
بيني وبينكَ
لا يمكن لك أن تمضي وراء هذا الخطّ
فقط ما يقع قبل هذا الخط مُلكُكَ

وضع الله منظاراً مصنوعاً من اللحم لجسدك
و وضعَ في جسدي كهفاً صغيراً

فصلنا
بسكين حادة

بذرتكَ بقيتْ داخلي
قشرتي بقيتْ داخلكَ
الآن بعد أن فصلنا الله
لماذا يحاول أن يوحدنا ثانيةً
بإضرامه نار الرغبة على أقدامنا

*تستخدم الشاعرة كلمة تفاحة للدلالة على التعبير التركي الذي يطلق على الرجل والمرأة الذين يرتبطون بعلاقة عاطفية، وهو نصفا التفاحة .
** Müsser Yeniay:
ولدت الشاعرة موأَسّر يينيآي في مدينة أزمير عام 1984 ودرست اللغة والأدب الانكليزي في جامعة إيجه. حصلت على عدة جوائز أدبية في تركيا منها جائز يونس إمره(2006)، وجائزة هوميروس أتيلا إلهان عام (2007)، جائزة علي رضا إرتان عام(2009)-وجائزة أنور غوكجه عام 2013

Apple

God set borders
between you and me

You can’t pass behind that line
Just before this line is yours

And he put a binocular made of flesh for your body
And for mine a little cave

He had separated us
With a sharp knife

Your seed was left in me
My peel was left in you

Now that God dissociated us
Why is he trying to unify again
By setting fire of desire
at our feet


















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عمار عكاش

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عمار عكاش - تفاحة قصيدة مترجمة