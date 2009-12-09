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قصيدة مدينة مشهد


وحيد شلال
الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 12:03
المحور: الادب والفن
    


مدينة مشهد
للمهندس وحيد شلال

لا تعرفين النوم عينك ساهره
وعلي الرضا فوق النجوم منائره

كذبوا اذا نسبوا لغيرك بهجة
يا بهجة الدنيا جنانك ناضره

لا تعرفين النوم كل بناية
شعت بانوار الأئمة طاهره

في كل زاوية قراءة مصحف
في كل ركن للدعاء منابره

لا تعرفين النوم كل دقيقة
مرت علينا بالمسرة زاخره

يا مشهد العظماء نورك الرضا
وتشع من خلف العصور مآثره

جئنا اليك قاصدين زيارة
لأبن الهواشم والقباب الفاخره

لا تعرفين النوم كل دقيقة
للزائرين جيئة ومغادره

كذبوا اذا نسبوا لغيرك فتنة
ان الليالي في ربوعك ساحره

ان الجميلات اللواتي شغللني
وهتكن للقلب الجريح ستائره

الفارسيات المخوف جمالها
احكامهن على البرية جائره

الفارسيات اللواتي منحنني
طيب اللقاء بخفية ومجاهره

عجبا لسحر الفارسية غلني
عجبا لقلبي كيف يعشق آسره

ام الامير بفندق في مشهد
تستقبل الزوار دوما ساهره

ام الامير وانت خير نسائها
نفديك من مأمورة او آمره

وعينك الخضراء تلهب خاطري
وتعيد لي عهد الهوى ومخاطره

يا بنت دارا قد نشأت عزيزة
تحميك من سبي الغزاة عساكره

ام الامير وعز مجدك شامخ
حاطته في اقسى الظروف اكاسره

والفلسفات وما نمتها فارس
من قادة موهوبة وعباقره

ودعاكم الدين الحنيف لفكره
فكنتم خير الحليف وناصره

وأنبت الاسلام فيكم بذرة
اغصانها تبقى وتبقى زاهره

اني اتيت دياركم ويهزني
شوق لأحداث العصور الغابره

ايام كان علي الرضا في سوحها
تدعو لنصر الدين جل اوامره

والقائد المأمون عبأ جيشه
ونحو بغداد تدب حوافره

وعلى يد الخيام قامت دولة
للشعر سامقة البناء وعامره

اما الغزالي فهو يحضن دفترا
وتذود عن دين السماء محابره

ملأوا على الدنيا العريضة مجدها
وتقاسموها قادة وأباطره

الطيبون رجالهم ونسائهم
لا ينطقون مع الغريب بهاجره

والناسكون صلاتهم وصيامهم
ذخر تذب عن التقي كبائره

ما خاب ظني فيكم ووجدتكم
ووجدت كسرى والعلى ومفاخره





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وحيد شلال

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