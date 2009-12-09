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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بشرى الجوراني - السراب
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السراب


بشرى الجوراني
الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 12:03
المحور: الادب والفن
    


(ولادة )

لن يكون ..
وانقطع صوت الفراشة ، أبكي أيتها النوافذ مات الضوء والصدى خلف المدى لا يُسمع ...
ينام الوجد بين المقل ..الناي غاف ٍ لكن الرياح مستمرة بالعزف
ولا احد يعرف السر
فالوجع باق ٍ والشفاه تكتم والسعير لا تهدأ ناره
أيها الحلم يانجم شتائي بعيد .....تريد الأفول فلتنزوِ اذن
بين طيات المجهول

أيتها الروح أفيقي من سبات الوهم ، واغسلي وجه القمر
واخرجي من فم الثمرة شرابا طهورا ، وأروِ ظمأ الجدوال
ثم اسكبي فوق الجداول رائحة الليمون
يُرمى الحبر فيذهب اليه القلم مواسيا ...فلنكتب
فأنت وأنا لا نستطيع إلا ان نتنفس ...عبق الحرف
تُستنشَق الكلمات ....فتولد القصائد





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بشرى الجوراني

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