

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 12:02

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









لماذا استمرّت البغضاء بعد الإسلام؟

طلعت رضوان

ما مغزى قتال المسلمين بسبب الغنائم؟

وما مغزى غدرالصحابة ببعضهم البعض؟

صحابة الرسول لهم قداسة خاصة ومع ذلك تقاتلوا وسبوا بعضهم البعض وهوما فعله خالد بن الوليد الذى وصف عماربن ياسربالعبد وفى حضرة محمد. وكذلك مافعله مروان بن الحكم الذى سبّ أسامة بن زيد بن حارثة الذى قال لمروان: إنك آذيتنى وإنك فاحش مُـتفحش. وزيد بن ثابت اتهمه عبدالله بن مسعود بالكفر، والسبب أنّ ابن مسعود عبّرعن غضبه لأنه لم يتم اختياره ولوحتى عضوًا فى اللجنة التى كلفها عثمان بكتابة المصحف الذى عُـرف بمصحف عثمان. وكان لابن مسعود مصحف خاص به كتبه بيده فأمرعثمان بحرقه، ولمارفض تسليم مصحفه أمرعثمان بجلده وجــُـرّمن رجليْه حتى كــُسِرَله ضلعان. وهوصحابى كبير؟ وكذلك مافعله عبد الرحمن بن عوف الذى سبّ خالد بن الوليد وشكاه لمحمد. فقال الرسول: لاتؤذوا خالدًا فإنه سيفٌ من سيوف الله صبّه على الكفار. بل إنّ أبا بكرقال شيئــًا عن عمربن الخطاب فغضب وشكاه لمحمد، ووفق رواية البخارى فإنّ أبا بكر((جثا على ركبتيْه أمام محمد)) يستعطفه ويطلب عفوه، ولأنّ تفاصيل تلك الواقعة غامضة فى كتب التراث العربى/ الإسلامى فإنّ أ. خليل عبدالكريم تساءل: ((ترى ما الذى قاله أبوبكرلعمرحتى أغضبه لتلك الدرجة ووصل الأمرلمحمد؟)) (الصحابة والصحابة- سينا للنشر- عام1997- ص32)

وحدث أنْ مرّعمربن الخطاب على عثمان وألقى عليه السلام فلم يرد السلام، فلما عاتب أبوبكرعثمان أنكر، فأصرّعمرفقال أبوبكر((صدق عثمان)) وكان تعليق أ. خليل ((ابن الخطاب لاتــُـفارقه حقيقة وضعه القبلى فى قريش، فهومن عدى الأدنى رتبة من بنى هاشم وأمية وهوفى هذه الواقعة يـُـفسّرإحجام ابن عفان عن رد السلام عليه إلى انتسابه إلى بنى أمية، وعندما واتته الفرصة لتولى الخلافة أطاح بخالد بن الوليد وحوّله من قائد عام إلى مجرد نفر. أما طلحة بن عبيد الله فقد عامل (عامربن فهيره) بجفاء وقسوة فقال الرسول ((مهلا يا طلحة فإنه شهد بدرًا)) مع مراعاة أنّ ((من شهدوا بدرًا أعطاهم محمد صكــًا بالبراءة من النار، ولكن طلحة (وهومن العشرة المُبشرين بالجنة) اعتمادًا على جاهه وثرائه لم يعبأ بهذا لأنّ ابن فهيرة كان عبدًا، فكيف تسنى للصحاب المُبشرين بالجنة والحاصلين على صكوك البراءة من دخول نارجهنم أنْ يتسابوا ويتشاتموا؟ وكيف سلوا السيوف فى وجوه بعضهم)) (ص35)

وبعد فتح مكة بعث محمد خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة داعيًا إلى الإسلام فقالوا: نحن مسلمون: صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد ورفعنا الأذان، ولكن خالدًا أسرهم ووزعهم على جنوده وقال لهم: من معه أسيرفليضرب عنقه. فاعترض عدد من الصحاب وقالوا إنهم مسلمون ولايحق قتلهم ولكنه لم يعبأ وجرتْ مذبحة من أبشع المذابح. فلما علم محمد بما حدث قال ((اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد)) (كتاب المغازى للواقدى- ج3- ص881) وإذا كان عمرعلى علم بما حدث من أنّ بنى جذيمة قتلوا عم خالد بن الوليد، وهى واقعة لابد أنّ محمدًا كان على علم بها، فلماذا أرسل خالدًا وهويعلم طبيعة العرب المُتأثرة بداء (الثأر)؟ والسؤال الثانى: لماذا لم يُرسل شخصًا آخرغيرخالد؟ والسؤال الثالث: لماذا أرسل حملة الغزو(أصلا) وهويعلم أنّ بنى جذيمة آمنوا بالإسلام وصدقوا محمدًا وبنوا المساجد ورفعوا الأذان؟ كل تلك الأسئلة يتجاهلها الأصوليون بما فيهم الكهنوت الأزهرى.

وذكرابن عساكروابن سيرين أن خالد بن الوليد دخل على عمربن الخطاب وعلى خالد قميص حرير، فقال عمرما هذا يا خالد؟ قال: ما باله يا أميرالمؤمنين؟ أليس ابن عوف قد لبسه؟ قال عمر: أتتشبه بابن عوف؟ وأمربتمزيق القميص. ولم يكتف عمربذلك وإنما سبه سبـًـا عنيفــًـا ولامه لومًـا جهيرًا ولم يذكرله السبب الذى جعله يوافق ابن عوف على لبس الحرير(لحكة فى جسمه) واستفزه وقاله له: إنك أدنى مكانة من ابن عوف وأهبط قدرًا. وكما مزّق عمرملابس خالد الحريرية، فعل نفس الشىء مع الصبى الصغيرابن عبدالرحمن بن عوف. وقال الأب: لقد أفزعت الصبى يا عمر. قال عمر: تكسوهم الحرير؟ قال: أنا ألبس الحرير. والرسول أحلــّـه لى. قال عمر: أحله لك لأنك شكوت القمل أما غيرك فلا))

وعمروبن العاص الذى قيل أنه كان يصوم الدهر، ومع ذلك ((وطىء مصربجيشه وكان يستصفى أموالها من أصحابها ويُرسلها إلى المدينة لينعم بها المهاجرون والأنصار. وفى إحدى المرات أرسل قافلة أولها فى المدينة وآخرها بفسطاط مصرمحملة بخيرات مصرمن عرق وجهد الفلاحين المصريين)) ولم يختلف موقفه مع العرب والصحابة أمثاله، إذْ نشبَ نزاع بينه وبين ابن صحابى وأخى صحابى وأخته إحدى أمهات المؤمنين أم حبيبة بنت أبى سفيان. وكان النزاع حول بستان (فى النص الأصلى لفظ الوهط) بالطائف التى كانت أخصب واحة فى الحجاز، لذلك رفع عمروبن العاص سيفه ليُقاتل خصمه. لأنّ هذا (البستان) كان يدرعليه مليون درهم فى العام .

وأمرعثمان بجلد الصحابى الجليل أبى ذرالغفارى، فعاش فى (الربذة) شريدًا محرومًا من كل شىء. وعند وفاته لم يكن هناك ثوب لكفنه، فكفنته امرأة يمنية اسمها (رفقة) تصادف مرورها بالربذة وصلــّـتْ عليه (الاستيعاب- المجلد الأول- ص255) ووصل الأمرعند عزوأذربيجان أنْ تقاتل (حبيب بن سلمة) و(وسليمان بن ربيعة) على الفيىء. وانقسم جيش الغزوبين المؤيد لحبيب والمؤيد لسيمان (الاستيعاب لابن عبدالبر- المجلد الأول- ص320)

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هامش (1) ابن عبدالبر: (978م- 1051) إمام وفقيه مالكى ومؤرخ أندلسى. برع فى تحليل الأحاديث والاختلافات الفقهية. بدأ مالكيًـا ثم تحول إلى الشافعية. ومن كتبه (التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد)

هامش (2) الواقدى (745م- 822) مواليد المدينة من قبيلة (أسلم) العربية. وهومن أقدم المؤرخين واعتمد عليه كثيرون. ومن كتبه (التاريخ والمغازى) و(المغازى النبوية) و(فتح أفريقا) و(فتح مصروالإسكندرية) وتفسيرالقرآن.

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