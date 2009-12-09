أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مختار سعد شحاته - كراهية
Len= 2002


اخر الافلام











المزيد.....

كراهية


مختار سعد شحاته
الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 09:40
المحور: الادب والفن
    


الكراهية كانت صعبة للغاية حين كنت مضطرًا إليها،
لكنها وبعد أن تلونت بها الأشياء والأشخاص والجمادات حولك،
لم تعد صعبة إطلاقًا...
جربها...
جرب أن تكره بعض الناس...
وبعض الأشياء،
وبعض الصراخ...
وبعض الاتهام...
في النهاية لابد أن تجرب
جربها لتعلم...
أن الأمر لم يكن إلا شعرة قُطعت...
لم يكن الأمر بعدها بالسوء الذي كنت تظنه حين كنت تؤمن بمفاهيم ساذجة وبريئة عن الحب ...
والبيت ،
والعمل،
والأصدقاء،
وكل أطروحات "العبط" التي تحيزت لها يومًا....
هي سهلة للغاية،
ما أن تدخلها للمرة الأولى،
ستعرف بعدها أن تكره...
صدقني، حاول...
هي للعلم، لا تُطلب، لكنها تدبر لك جيدًا، وتسُد كل باب محتمل لما كان احتمالاً لتفاديها، لتبقى في النهاية اختيارًا مطلقًا...
ويقينًا...
حدثني عن أشيائك البسيطة التي كانت تقاوم في داخلك هذا الاجتياح...
حدثني عن بساطة الأمور التي كانت -قبل أن تفهم بمفاهيمك أو بمفاهيم الناس والعمل والكثير من أشياء كنت تظنها جميلة.-
...
لا تصمت...
أخبرني مثلاً عن الماء...
عن الطين...
عن الهواء
عن النار؛
تلك عناصر مهمة في حياتك، لكن إياك أن تنخدع؛
ليست دافعك للكراهية...
تتبع بحرص هذا الشعور الجديد الذي كلما تنظر في المرأة تراه ظلاً لصورتك كرسمة ثلاثية الأبعاد...
إياك أن تظن أن خيالك أو الكتابة كانت قادرة على تغيير العالم كما يتوهم صديقاك: الشاعر، والباحث؛ اللذان تحمسا للفكرة بأن الكتابة فعل عظيم يمكن الاعتماد عليه وأنت تتحرك نحو باب كراهيتك الكبير...
حاول...
جربتَ المحبة،
والمشاعر التي يسميها هؤلاء المسطحون بأسماء مترجمة سخيفة، ويخلعون عليها أوصافًا يقولون بأنها تختصر الكثير من "المشاعر الإيجابية"...
ثم يخلطون المصطلح المترجم بكلام تافه عن الاعتقاد في الأشياء، ويغمضون أعينهم إمعانًا في تصديق أنفسهم، وإغلاق حبكة فهمهم النابه...
لا تضحك... تلك حقيقة السطحيين
أنت جربت الأشياء كلها بأسمائها التي عرفت والتي علمتك التجارب والحياة حقيقتها،
لم يبقَ إلا الكراهية...
صدقني لم يبق إلا الكراهية؛
فما بالك لا تجرب الكراهية كتجربة إنسانية تقربك من فهم ذاتك أو حال بعينه، أو مجرد إحساسك نحو الحياة؟
جربها بإخلاص، ثم قل لي ما الخبر؟!

طنطا 4/مارس/2017





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
مختار سعد شحاته

إجمالي القراءات: 563,902
المقالات المنشورة: 142
- أنا المنسي
- رباعيات نبي مرفود
- في قعر الفنجان
- جذر تكعيبي
- كيف بوابين... نص أدبي.
- كلب ضال
- قصة لم تنتهِ
- أنا مستقيل.. في وداع -أبو خروف-
- طبق العشاء الأخير.
- الزعيم والكينج، وفاصل من سقوط جديد
- سمّ خياط قلبي
- قلبٌ في زيت القلي
- خدش الحياء المتوهم
- في مرة خلقني الله يوم الأربعاء
- أجمل من إله.
- ورقة خفيفة.
- السابعة من مساء الميدان
- بين نصفين: أحلام شمس/ شمس أحلام
- مؤسسة يدوية بالإسكندرية لفن صناعة الكتاب
- كان مرة -واحد مصري-..

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- تفاعلا مع رسالة بيد الله في دعوته للمصالحة بالصحراء؟
- بالفيديو.. فيلم عن حياة إردوغان يثير ضجة عارمة في تركيا
- هذا ما قاله سفير المملكة في البحرين عن الانتماء الإفريقي للم ...
- تأريخ للنمو الأميركي على وقع انقلاب التقنيات الجديدة
- دبي: «تأملات في السعادة والإيجابية» للشيخ محمد بن راشد
- الاعلان عن أسماء الفائزين بالدورة الأولى من جائزة «دبي كانْف ...
- روسيا تدرس حظر أول فيلم لديزني يحتوي على شخصية مثلية
- مدينة جبيل اللبنانية.. تاريخ عريق وجاذبية سياحية
- مناقشة دوان -أنا- في دار الفاروق
- تخفيض عقوبة بادو وغلاب والأخيران يعودان إلى القضاء الإداري

المزيد.....
كتب ودراسات
- حركية التدوير في الشعر النسوي العربي / جعفر كمال
- جوْقاتٌ كوبانيِّة / ريبر هبون، بنار كوباني
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مختار سعد شحاته - كراهية