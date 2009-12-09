

إدريس سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 09:40

المحور: الادب والفن









بينَ ريعانِ قهقهاتِ هابيل، وقابيل

حينَ أشعرُ بقسطٍ من التفاؤل

يستنسِخُ المُستنسِخون مني تفاؤلي

زَغَبةً تلو زَغَبة

فينتعلُني إحباطٌ مَرتوقٌ ضجُوج

بعَثانينه الخشِنَة

سروالِه المُترهّل

أسمالِه المُحبطة

حذاءٍ عتيقٍ تعيسٍ يشكوه

وحركاتٍ رشيقةٍ يلقيها باحتراف

مُعلناً الدخولَ إلى رُخائي، ورَخائي

فسألْتُه بامتعاض:

لماذا تنتعلُني؟!

عاظلَ باقتضابٍ، وقال:

أنا مُحبطٌ مُتصعلِك!!

أحبطَني وطنُ المُزيّفين

تساءلْتُ مُختلِجاً:

كيف سيعيشُ مُحبطٌ، وإحباطٌ مُحبط؟!

*** *** ***



أنا صَومعةٌ للمُرِيدين

قصدَني إحباطٌ مَلعون

مع رُفقاءٍ صَلادِمٍ مُتلصّصين

يُدَلْدِلون في الخمّارة عندَ الخمّارين

يُتقِنون بينَ بعضِهم حفظَ الخَفَاء

ويبحثون في تفاصيل راحتي، وراحي عن الاسترخاء

ويشخرون بعدَ رحلةٍ من العَناء

*** *** ***



مُحبطٌ أنا..

بينَ تفرعُنِ الإحباطِ المُحبط

وقد طالَ إحباطي،

وإحباطُ الإحباط

أأرعاه كطفلٍ بعدَ أنْ أقاتَني؟!

أأجعلُه أعزَّ المَخلوقات؟!

أعاملُه كمعتوه؟!

أقدّمُ له الولاءَ، أم أستخولُه؟!

لا..

لا أريدُه

فليبتعدْ عني..!!

يكفيني أنّني مُشرّدٌ في إيماءاتي المُنهكة

*** *** ***



أقهيْنا معاً تحتَ الأعْياص

أمامَ نغمِ الأغْياضِ، والغَضَى

توقّفَ تفكيرُنا لثلاثين سنةٍ مُجدِبة

كنّا دائماً نفكّرُ باللاغد،

وبالغد لا نفكّر!

استمعنا إلى أوبرا الفشلِ العاثرِ العاهر

تشاتمْنا

تجادلْنا

نعتُّهُ بالمُتسلّط

بالمُترفّه على حساب الرافهين

نعتَني بالعدم

كلانا يقولُ للآخر:

اعتقْني حتى أعيشَ بسلام،

أو أرقدَ بسلام

*** *** ***



ما هذا الذي أعيشُه؟

العلمُ يتكسّرُ أمامَ مَناجِلِ الوحوش

الفِكرُ يتبخّرُ في جماجم الأموات

الحبُّ يتمخّضُ في هلوسة المُتهلوسين

اللغةُ تُهانُ من لغةٍ أخرى

لَعنةٌ، أم لُعنةٌ ما أعيشُه؟

واقعٌ مَصنوعٌ، أم قدرٌ مَكتوب؟

أحسُّ بنهايتي العُسرى

لم أستشهقْ الحريةَ، ولم أزفرْها

أما الإحباطُ فقد فعلَ كلَّ شيء







إدريس سالم: شاعر كوردي سوري