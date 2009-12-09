

عايده بدر

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 09:40

المحور: الادب والفن









عيد العاشقات



ككل العاشقات ينتظرن يوم الحب ليغتسلن بالندى

يجمعن حبات الفجر و خيطان ابيضت ملامح انتظارها

ككل العاشقات يفتتحن يوم الحب بابتسامة للشمس في يوم ضبابي

يضفن للساعات المؤرقة فتاتا كان منسيا من أزمنة الفرح البعيد

ككل العاشقات يرتبن القلب ليوم العيد

أنا ارش المطر... قليل المطر... ما تبقى من مطر

على النوافذ المبللة بالسكون حتى تصحو من غفوتها

أمام الأبواب الصامت مزاليجها لعلها يوم العيد تخرج للمطر

ككل العاشقات لم يدركن قبل الطوفان مكان اليابسة

و لم يأت إليهن هدهد بيقين

لما نزلن عن الجبل لم يكفهن ماء الغرق ليرتوين

الان و قد بدوت في كامل هيئتي لاستقبال الحب ككل العاشقات

سأعذره مثلهن لو تأخر .. أو تعثر في ثلوج تنوح على أطراف الطريق

سنعذره نحن العاشقات فليس سهلا أن يدرك في يوم واحد كل عناوين القبور





عايده بدر

14-2-2017