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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سامي الذيب - كيف تغير المسلمين How to change Muslims
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كيف تغير المسلمين How to change Muslims


سامي الذيب
الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 09:39
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


خير الكلام ما قل ودل
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لكي تغير تصرفات المسلمين بلا سلاح، يكفي ان تجعلهم يقرؤون القرآن بالتسلسل التاريخي
https://goo.gl/72ya61

Pour changer le comportement des musulmans sans armes, il suffit de leur faire lire le Coran dans l ordre chronologique
https://goo.gl/72ya61

To change the behaviour of Muslims without weapons, it is enough to make them read the Koran in chronological order
https://goo.gl/72ya61
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النبي د. سامي الذيب
مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com
طبعتي العربية وترجمتي الفرنسية والإنكليزية للقرآن بالتسلسل التاريخي: https://goo.gl/72ya61
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سامي الذيب

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سامي الذيب - كيف تغير المسلمين How to change Muslims