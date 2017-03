سامي الذيب

خير الكلام ما قل ودل

لكي تغير تصرفات المسلمين بلا سلاح، يكفي ان تجعلهم يقرؤون القرآن بالتسلسل التاريخي

Pour changer le comportement des musulmans sans armes, il suffit de leur faire lire le Coran dans l ordre chronologique

To change the behaviour of Muslims without weapons, it is enough to make them read the Koran in chronological order

د. سامي الذيب

مدير مركز القانون العربي والإسلامي

طبعتي العربية وترجمتي الفرنسية والإنكليزية للقرآن بالتسلسل التاريخي: https://goo.gl/72ya61

كتبي الاخرى بعدة لغات في http://goo.gl/cE1LSC

يمكنكم التبرع لدعم ابحاثي https://www.paypal.me/aldeeb