

احمد ابو ماجن

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 03:02

المحور: الادب والفن









(حماقات راغبة)



مَاذا بَعدْ

كلُّما حاولتُ استئنافَ الرِّضا

والعودةَ لما كنتُ عليه

تَفذُ رصاصةٌ تائهة

مِن حيثُ لا أدري

لِتستباحَ صدقَ النِّية

كَمَن يَحفرُ البئر

بِملعقة

هكذا تَنتهي الأروقة

وَكأني لمْ ابدأ بعد

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عندَ اللَّيل

يَبدأ الصَّخبُ بينَ الهدوءِ والسَّكينة

يَتأرجح

يَذهبُ ويَعود

يَذهبُ ويَعود

وربَّما الذاهبُ لايَعود

طالما رَقصتُ مَع الرَّغبة

رَقصةَ سلو

فَكانتْ المُوسيقى آهاتٍ ذابلة

تَتبعها

تَمتماتٌ مِن غَيث

أو صَرخاتٌ مِن هَمٍ مَكتوم

قَاربَ على سَحب

أنفاسي المُتقطعة

كَما تَتقطعُ مدخنةُ كوخٍ

تَسكنهُ عجوزٌ لاتَجدُ ماتأكل

سِوى ذكريات

تَجمعتْ عليها الأتربة

وشيءٌ مِن لاشيء

تَتسلى بهِ

عندَ الوَجع

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الفجرُ نَذيرُ أمل

لكنهُ مقددٌ الى ألفِ حفنةٍ

مبعثرةٍ على سُبلِ الجَحيم

بِلا تساوٍ

لايَجمعُ شَملَها قَيدٌ

إلا الدمعَ والمَطر

كَتلك الطفولة التي تُوِّجَتْ بِالبراءة

وزُيِّفَتْ بِشيطنةِ الحَياة

طالما حفروا الأرضَ

وتَبولوا بِها

ثَمَّ يَسترُونها بِغطاءٍ تُرابي

لذلك أصبحتْ الدُروب

تُهددُ السَّائرين

بِكثرةِ المَطباتِ اللَّعينة