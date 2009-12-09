

عبد العزيز فرج عزو

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 02:53

المحور: عالم الرياضة









أقيمت بطولة أبو ظبي الدولية الثانية عشر لرياضة الجولف للرجال بدولة الإمارات العربية وهي احدي بطولات الجولة الأوروبية لمحترفي الجولف ( HSBC ) خلال الفترة من 19 وحتى 22 يناير 2017 وقد اشترك في هذه البطولة الكبيرة 130 لاعبا يمثلون دول الإمارات وهولندا وفرنسا وألمانيا وانجلترا والنمسا واسبانيا وأمريكا وتايلندا وانجلترا والسويد وغيرهم وقد أقيمت البطولة علي احدي ملاعب أبو ظبي للجولف

وقد أسفرت نتائج هذه البطولة النهائية عن الآتي :-

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1- حصول اللاعب الانجليزي أو البريطاني تومي فليتوود علي المركز الأول والميدالية الذهبية بواقع 17 ضربة تحت المعدل

2- حصول اللاعب الأمريكي دستن جونسون علي المركز الثاني والميدالية الفضية بواقع 16 ضربة تحت المعدل

3- حصول اللاعب الاسباني بلولا رازابال علي المركز الثاني والميدالية الفضية مكرر بواقع 16 ضربة تحت المعدل .

4- حصول اللاعب الاسباني مارتن كايمر علي المركز الثالث والميدالية البرونزية بواقع 15 ضربة تحت المعدل .

5- حصول اللاعب التايلاندي كيراديس أفيبارنرات علي المركز الثالث والميدالية البرونزية مكرر بواقع 15 ضربة تحت المعدل.

6- حصول اللاعب النمساوي بيرونز بيرغر علي المركز الثالث والميدالية البرونزية مكرر بواقع 15 ضربة تحت المعدل .

7- حصول اللاعب الانجليزي أو البريطاني تيدل هاتون علي المركز الأخير

تم تسليم جوائز وميداليات وكئوس البطولة علي الفائزين بميداليات البطولة من قبل كبار المسئولين الرياضيين في دولة الإمارات العربية والاتحاد الإماراتي لرياضة الجولف وأيضا من قبل كبار المسئولين في الاتحاد الدولي لرياضة الجولف في حفل رياضي كبير أقيم بهذه المناسبة الكبيرة لهذه الرياضة الممتعة وقد شكر اللاعبين دولة الإمارات علي حسن الاستقبال وكرم الضيافة لهم .

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وإلي لقاء آخر