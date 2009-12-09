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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد نور الدين بن خديجة - هرمونيا على تراتيل النجوم..
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هرمونيا على تراتيل النجوم..


محمد نور الدين بن خديجة
الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 23:32
المحور: الادب والفن
    





هرمونيا على تراتيل النجوم **


حكرا على الظل أغنيتي
حكرا على الماء حزنك..
كذا ليلتك الأخيرة
على نهديها
وخيال قبلاتك على ضوء شمعتها
يماوج دمع وهمك..
لاتسترسل أبدا في الشك
لاتنتحي ظلمة الروح
الليلة سرير الهوى
وفستان نجمك..
الليلة فعلا يسطع ضوءك..
أكنت حكاية حملتها الريح
أم أنت الريح
تمضي
ولاشيء يبقى بعدك..
..لاشيء يبقى بعدك..
ولاشيء بعدها
يحترق الشمع
يجف الدمع
ترتجف الأنامل المجروحة
على خدك..
خدها معك
لاترتحل
سيعود الطير
أيعود
ويخلو عشك..
لاتبتعد
وان غاب قمر العشاق
والطرقات ذبلت ورودها
وشجيرات كانت هناك
..تحفظ سرها وسرك..
يانجومها
ونجومه تلألئي
للذين يجيئون بعدها
وبعدك
...
...
حكرا على دمهم أغنيتى
حكرا للتراب
للندى الحزين على ورودهم
للخراب الذي أنشؤوه في القلب
للمناديل البيضاء تلوح بعيدا بعيدا
وتمضي
وتمضيان قصيدة للفراق
ويمضون ولاوعد بالمطر
لانسيم من شجر
....
تغيبان
كأن لاشيء بعدها وبعدك..
آه بعدها وبعدك..
بعدها
وبعدك..
...
...
...





شعر : محمد نور الدين بن خديجة
9/11/2015 المغرب﻿





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محمد نور الدين بن خديجة

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد نور الدين بن خديجة - هرمونيا على تراتيل النجوم..