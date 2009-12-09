

حسن أحمد عمر

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 21:51

المحور: الادب والفن









يا سيدى أنا لن أكون فريسة للضائعين

ولقمة تلوكها ألسنة التافهين

أنا عشت عمرى أزرع الحب

زهورا فى قلوب الطيبين

وأحصد الاشواك والحسرات والالام مجتمعين

يا سيدى أنا لن يكون مصير حبى

نار حقد أو جنون

أين العدالة فى حياة الناس

والإنسان تحكمه سجون الظالمين

يا سيدى أنا لن أبيع الحب فى حانات عباد الحياة الراضخين

حبى كبير خالد مهما تنكر لى صغار الكارهين

حبى كبير جامح لا ينحنى

إلا لرب العالمين

حبى كبير يتسع للناس كلهمو

وحتى يتسع للحاقدين..

يا سيدى لن تبلى عاطفتى

ولن يخبو لهيب الحب فى قلبى وآهات الحنين

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من ديوان الحب فى الهجير شعر د.حسن عمر