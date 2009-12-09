

مراد سليمان علو

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 21:51

المحور: الادب والفن









(صمت وجعجعة)

مراد سليمان علو



الخيمة تفقد وقارها

والليل حزن مستطرق

بعد الكأس الأخيرة

أثقلت القصائد كاهل الشقائق

ماهذا السكون الذي لا يسكر

الصمت هنا لا يفي بالغرض

أتحدت السنابل بالطاحونة

ولا جعجعة للأرامل

اسألي أزرارك عن سبب هروبها

دفء صدرك ملاذ الأطفال

وخيباتي المتتالية تطردني خارج المدار

فالخيمة فقدت الوقار.

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