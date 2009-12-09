

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 21:51

المحور: الادب والفن









حذاءٌ مُهتريء .. و هواتف نقّالة







لا نُريدَ هواتفَ نقّالة .

ليستْ هذهِ "أولويّاتنا" الحاسمة .

نُريدُ منكَ فقط أيّها الحذاءُ المُهتريء

أنْ تحتَفِظَ الآنَ بملامِحَ وجوهنا جيّداً

لأنّنا سنُمَزّقُ بكَ يوماً

وجوهَ اللصوصِ - القَتَلة

الذين كانوا ، في يومٍ ما ، مِثْلَنا

ثمّ نسوا ذلكَ .. و خَذَلونا.

"أهلنا" أولئك.

أهلَنا خونَةُ الحِرمان.

ذلكَ الحرمان الذي كان مُضيئاً

ثمّ انطفَا لاحِقاً في أرتالِ السيّاراتِ المُصفّحةِ

والقصورِ المُنيفَةِ

والحُرّاسِ البواسلِ في "الكَرَفانات"

والمال السائبِ ، مثلَ كَلْبٍ سائِبٍ

و "عمليّات" التجميل.

الحرمان الذي كانَ "قضيّةً " ، و أصبحَ خديعة .

أهلنا أولئك ..

الذين خَلَعوا بناطيل عُمّال "المَسْطَر"المُدهِشة

وأرتدوا بذلات Dolce&Gabbana و Armani و Ralph Lauren

أهلنا أولئك .. الذين لم يترُكوا لنا شيئاً

يُبقينا معاً

عداك .