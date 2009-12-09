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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عماد عبد اللطيف سالم - حذاءٌ مُهتريء .. و هواتف نقّالة
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حذاءٌ مُهتريء .. و هواتف نقّالة


عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 21:51
المحور: الادب والفن
    


حذاءٌ مُهتريء .. و هواتف نقّالة



لا نُريدَ هواتفَ نقّالة .
ليستْ هذهِ "أولويّاتنا" الحاسمة .
نُريدُ منكَ فقط أيّها الحذاءُ المُهتريء
أنْ تحتَفِظَ الآنَ بملامِحَ وجوهنا جيّداً
لأنّنا سنُمَزّقُ بكَ يوماً
وجوهَ اللصوصِ - القَتَلة
الذين كانوا ، في يومٍ ما ، مِثْلَنا
ثمّ نسوا ذلكَ .. و خَذَلونا.
"أهلنا" أولئك.
أهلَنا خونَةُ الحِرمان.
ذلكَ الحرمان الذي كان مُضيئاً
ثمّ انطفَا لاحِقاً في أرتالِ السيّاراتِ المُصفّحةِ
والقصورِ المُنيفَةِ
والحُرّاسِ البواسلِ في "الكَرَفانات"
والمال السائبِ ، مثلَ كَلْبٍ سائِبٍ
و "عمليّات" التجميل.
الحرمان الذي كانَ "قضيّةً " ، و أصبحَ خديعة .
أهلنا أولئك ..
الذين خَلَعوا بناطيل عُمّال "المَسْطَر"المُدهِشة
وأرتدوا بذلات Dolce&Gabbana و Armani و Ralph Lauren
أهلنا أولئك .. الذين لم يترُكوا لنا شيئاً
يُبقينا معاً
عداك .





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عماد عبد اللطيف سالم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عماد عبد اللطيف سالم - حذاءٌ مُهتريء .. و هواتف نقّالة