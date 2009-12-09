

محمد النائل

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 20:50

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









كل شيء حرام الا ما يسمح به أئمة الدواعش ..بقلم .محمد النائل

أيها المسلمون لماذا هذا التنافر والتقاتل الطائفي والقتل على الهوية السّني يكفر الشيعي ويبيح دمه والشيعي يكفر السّني ويبيح دمه والرابح الوحيد هم أعداء العراق الحبيب ,لماذا تركتم سنة الرسول محمد صل الله عليه واله؟ ! وسرتم على منهج التيمية الدموي الذي هو سبب فرقتكم .

ان منهج التيمية مبني على التكفير واباحة الدم والعرض والمال لكل انسان لا يقول بما يقولون من سفاهات وخزعبلات !! وأن التيمية لا يناقشون من يقول بما يقولون كل ما يأتي به ابن تيمية فهو صحيح وتام وكأنّه أتى من النبي وهو عبارة عن وحي يوحى ما دام يصب في التوحيد التيمي يغررون بالسذج والجهال بوسائل أحتيالية لنشر سموم معتقداتهم المنحرفة بين الناس فقد تصدى المحقق الصرخي في محاضراته العقائدية والتأريخية ليبين ان افكار التيمية عبارة عن سفاهات وخزعبلات واساطير ما أنزل الله بها من سلطان

الرواية الرابعة والتي تتضمن {العراق ومصر} فهي الفاضحة التي تكشف يقينا حركة الزيف والتدليس المارق وحسب مراد السياسة وأهل السلطة وأصحاب الفكر التكفيري المارق، فقد جعلوا الشرق غربا فذكروا مصر كما جعلوا الشرق شمالا أو شمالا شرقيا أقرب للشمال، وهذه اعتبرها الشيخ الألباني ضعيفة واستنكر ذكر {مصر} فيها، لكنه جعلها ضمن سياق الكلام بحيث تكون على الأقل مؤيدا وشاهدا لما يريده إن لم يفهم المتلقّي اَنها دليل على ما يريد، قال: {{وتابعه أبو عبيد حاجب سليمان بن عبد الملك عن نافع به، إلّا أنه قال {العراق ومصر}، أخرجه القطان في حديثه، وأبو امية في مسند ابن عمر.. وابن عساكر... قلت(الالباني): وهذا اسناذ ضعيف.. فذكر {مصر} في هذه الطرق منكر، وبالله التوفيق..}}

خطوة5ـ على المسلمين حَجْرٌ فكريٌ عقليٌ شامل تام، فكل شيء حرام إلا ما يَسمَحُ به المارقة، أما للتكفيريين المارقة فكل شيء مباح حتى زهْقِ الأرواح وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، وهنا نرى الشيخ الألباني: أـ تَرَكَ مسلما والبخاري فذهب الى غيرِهما، وزَعم انه صحيح على شرط الشيخين!!! بالرغم من انهما لم يذكرا الرواية ولا يوجد أي مقتضي لعدم ذكرها إضافة الى انهما ذكرا العديد من الروايات التي تخالفها وتعارضها، ومنها التي بنفس المعنى وفيها عنوان نجد وعنوان المشرق، والتي بمعان اُخَر كالتي تتضمن مواقيت الإحرام، وغيرها

ب ـ لم يكتفِ بذلك بل أتى بخَطوة(خُطوة) بل خَطَوات(خُطُوات) إضافية في التدليس، فأتى مثلا بعناوين {تابَعَهُ} موحِيا للمتلقّي تأكيدَ صحّة الرواية وتقويةً لها،

جـ ـ خطوة تدليسية احترافية رجَعَ الى البخاري ومسلم فقال ذَكَراه أيضا!! وهما لم يذكراه ولم يذكرا ما في معناه بل ذكرا ما يخالفه ويعارضه.

دـ تحريف ابداعي آخر، ففي سياق الكلام وكأن القضية مسلّمة ولا خلاف فيها، ذَكَرَ {نجدنا بدل عراقنا وهو نفس المعنى}، سبحان الله تدليس وكذب وجهل فوق التصور!!! وسيأتي تفصيل أكثر عن المسألة، واستبق البحث هنا بذكر شاهدين يدحض كل مدّعياته:

(1)البخاري: الاستسقاء: [..عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ(صلى الله عليه وآله وسلّم): اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى شَامِنَا وَفِى يَمَنِنَا . قَالَ قَالُوا : وَفِى نَجْدِنَا ؟ قَالَ قَالَ(صلى الله عليه وآله وسلّم): {اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى شَامِنَا وَفِى يَمَنِنَا} . قَالَ قَالُوا : وَفِى نَجْدِنَا ؟ قَالَ قَالَ(صلى الله عليه وآله وسلّم): {هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ}]

(2)الهيثمي: المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي: باب في المواقيت: ..عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم) لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ وَأَهْلِ تِهَامَةَ يَلَمْلَمَ، وَلأَهْلِ الطَّائِفِ وَهِي نَجْدٌ قَرْنًا، وَلأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ.}}المقصد العلي: الهيثمي//مسند أحمد بن حنبل

مقتبس من المحاضرة {18} من بحث :

" وقفات مع.... توحيد_التيمية_الجسمي_الأسطوري"

بحوث : تحليل موضوعي في العقائد و التاريخ_الإسلامي للسيد الصرخي الحسني

19 جمادى الاولى 1438 هــ - 17 -2- 2017 م

https://youtu.be/GfrdChZ2nmo

المحاضرة (18) من بحث ( وقفات مع ... توحيد التيمية الجسمي الاسطوري ) للمحقق الاسلامي المرجع الصرخي

https://www.youtube.com/watch?v=vbYxCIGWnrI