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كريم عبد مطلك
الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 19:19
المحور: الادب والفن
    


ألا ليت الصبا يوماً يعودُ
ليروي قلبَ أضنتهُ الوعودُ
يراني الناس مبتسماً فخالوا
فؤادي عانقته هوىً سُعُودُ
وما علِموا بأنّه شبَّ شيباً
ظفائر قد دوى منها رعيدُ
فأبهرهُ شغولٌ باحتراقٍ
جهنّم ذاقها منه الوريدُ
مضت أيّامي الحبلى برَغدٍ
وحَلّ بروضها آهٍ فريدُ
متى تأتيني يا أسماء طيفاً
ليُطفيء نوركم ناراً تُبيدُ
ففي وجناتكم بردٌ سلاماً
ومن عينيك تزدهرُ الورودُ





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كريم عبد مطلك

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