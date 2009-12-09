أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد شرينة - الحياة حلوة
Len= 1392


اخر الافلام











المزيد.....

الحياة حلوة


محمد شرينة
الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 19:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الحياة حلوة بس نفهمها
عندما تعرف أن الماركسية دين وأن الليبرالية أيضا دين
وأنها جميعا تقوم على نفس الأفكار
عندما تعرف أننا اخترعنا الله ليحمينا من خوفنا من العالم المتوحش
فزاد الله خوفنا ولم يقلله ؛ صرنا نخاف من عالمين
عندما تعرف أن حقوق الانسان الحديثة ومساواة البشر المعاصرة
نكتة سخيفة
فالتمييز على أساس ديني أهين لأنه يمكنك أن تبدل دينك
عندما يمتلك عشر البشر تسعة أعشار ثروة العالم
وتغلق الحدود للحفاظ على السيادة الوطنية
عندما تعرف أن التمييز على أساس ديني أقل قسوة من التمييز على أساس قومي
وأن الأخير مبرر لأنه لا يمكن للأغنياء استيعاب كل الفقراء
عندما تعرف أن تشرشل هو النسخة المنافقة من هتلر
وان ابن باز هو النسخة المنافقة من ابن لادن
وأن الأربعة الذين صنعوا القرن العشرين اكثر القرون تأثيرا في البشرية
هتلر؛ تشرشل؛ ستالين وماو سفاحين محترفين
يقولون لك أن تشرشل كان جيدا ؛ هذا الذي حارب من أجل انتصار الامبراطورية التي قتلت ثلاثين مليون هندي جوعا
وكل هؤلاء الأبطال الذين تراهم فعلوا نفس الشيء
عندما تعرف أن الخلل يكمن في الطبيعة؛ في الطموح غير المحدود للبشر
في الله الديني واللاديني الذي يمثل الطبيعة والناس
تكون تأخرت كثيرا في أن تعرف أن الأمور ليست بهذا التعقيد
تكون تأخرت في التعرف على طبيعة البشر والحياة والعالم
كان يجب أن تصارع باكثر قوة ولأطول وقت من أجل موقع أفضل حتى اذا فشلت يكون معظم عمرك قد مر
عندما تدرك أن الموت اهين بكثير من الحياة الريئة
تكون قد تأخرت كثير
ويكون الموت أكثر رفقا بك من الحياة.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمد شرينة

إجمالي القراءات: 391,499
المقالات المنشورة: 116
- هل يأتي 2017 بتغير جدي في الشرق الاوسط؟
- اللعنة اننا ننتصر مجددا!
- سوريا؛ لا تبحث عن منتصر بين المتحاربين!
- الحي لا يخرج من الميت، فعن اي اعجاز يتحدثون؟
- الغنائم والفتوح الاسلامية
- اختلاط الحاكم بالإله هي المشكلة القديمة والمتجددة في الشرق
- المثالية و الواقعية
- لا يمكن للموجود أن يوجد إذا كان منتهيا
- سوريا، فلسطين
- هل أنت طموح؟ كيف تحصل على جائزة نوبل؟
- سوريا تختلف عن افغانستان
- لماذا انتصر التشدد على الاعتدال في العالم الإسلامي؟
- معضلة معالجة العنف والكراهية في الفكر الاسلامي
- لا بد للجنون أن ينتصر
- خريف الإسلامييون
- الثورة فعل انهدام
- لا يُمكن التعلم من نبي
- معرفة الله
- العلمانية تخدم الدين في الأساس ثم الدنيا
- غروب وزوال

المزيد.....


أخبار عامة
- محمد بن راشد يقدم "تأملات في السعادة والإيجابية": ...
- مواجهات في منطقة الهلال النفطي الليبي
- طهران تختبر منظومة S 300
- الجفاف في الصومال.. وفاة 110 أشخاص جوعا خلال يومين
-  إدارة أوباما جندت هاكرز لإفشال إطلاق صواريخ كورية شمالية
- مترو الرياض
- إيران تفرج عن المعارض البارز أحمد منتظري
- يعلون يؤسس حزبا جديدا للتنافس على قيادة إسرائيل
- أم أتش370: عائلات المفقودين تجمع الاموال لمواصلة البحث عن ال ...
- كوريا الجنوبية: مظاهرة مؤيدة و أخرى معارضة للرئيسة بارك غون ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- بحث قانوني - حماية النساء في النزاعات المسلحة / اكرم زاده الكوردي
- المسار - العدد 1 / الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
- هل لازالت للأممية الرابعة راهنية؟ / التيتي الحبيب
- الحداثة والتحديث الناقص / فتحى سيد فرج
- عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث / إدريس ولد القابلة
- الصراع السياسي في المغرب / إدريس ولد القابلة
- المرجعية الدينية المعاصرة ومفهوم العمل السياسي / علي المدن
- عرض موجز لكتاب: النظام القديم والثورة الفرنسية / خليل كلفت
- أطروحات ماركس حول فلسفة - فيورباخ - 1845 / عبد الجبار نوري
- ترومب متمرد على الليبرالية الجديدة ام مواصل لأسوأ تقاليدها؟ / سعيد مضيه

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد شرينة - الحياة حلوة