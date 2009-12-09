

سفيان الروكي

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 18:25

المحور: الادب والفن









في ليلة إكتمال القمر

وموت القدر

يحلوا السهر

أشعل الشموع

وأدرف الدموع

من شدة الإشتياق

أوشك على الوقوع

وفي الصباح يرحل القمر

وتشرق شمس الربيع

تتطاير الفراشات بشكلها البديع

والطيور تعلوا لموضعها الرفيع

أجلس على جذوع الأشجار

من بعيد أراقب حركات مياه الأنهار

عقلي تائه مع أنشودة موسيقى الأزهار

الورود تنمو وتتمايل بتمايل الأوتار

من بعيد ألمح غريبا يقترب

غريب مألوف حاول أن يغترب

أراد دوما ربما أن ينسحب

وفي الأفق القريب طفل في سكون يراقب

فجأة عم ضباب كثيف

راح معه الربيع وحل الخريف

خافت الطيور فطارت

وفزعت الفراشات فانهارت

أما الزهور كالثائرين ثارت

مرة أخرى قلب كل شيء

عادت الشمس وحتى القمر

جاءا معا لحضور اللقاء

قال القمر :

يا فتى مالك لا تحب القمر

وقالت الشمس:

ومالك تكره نور الشمس البديع

قلت بعد أن عانقت ربة الشمس والقمر

أحب السهر لكني لا أحب القمر

بكل صراحة أحب القمر

لا ظل القمر....