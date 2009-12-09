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الصحافة الجريئة ..من أنبل المواهب


مصطفى حسين السنجاري
الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 18:25
المحور: الادب والفن
    





كثيرة هي المواهب التي وهبها الله سبحانه وتعالى لعباده من بني البشر ..
وبحسن استثمارها توصّل إلى هذه الحضارة والتطور ..
ولا يحسن استغلالها إلاّ الذين يمتلكون نفوسا وثّابة عظيمة تتعب في مرادها الأجسام ..
و يمتلكون عقولا نيرة تسير على نهج قويم
وتؤمن بمبادئ راسخة في ضمائرهم رسوخ أعصابها ودمائها ..
وبدون توفر ذلك لا تؤتى المواهب ثمارها وقطافها بالشكل الأمثل المنشود..
فعلى سبيل المثال أن هناك بون بين الشجاع والمتهوّر ..
وبين الجواد والمبذّر وبين البليغ والمهذار ..
وأن عنصر الجرأة والإقدام مطلوب في مؤازرة الموهبة
ويعتبر منها الجسد القوي والسيف البتار ..
ويمكن اعتبار الجرأة موهبة بحد ذاتها مضافة إلى ما سواها ..
وبها تتحرّر الشعوب من ربقة العبودية ..
واستطاع الإنسان بها اختراق الآفاق وغزو الفضاء ..
والجرأة لا تعني الشجاعة المفرطة ولا تعني إيذاء الآخرين
واستغلال النفوذ في العبث بمقدرات الناس والهيمنة عليهم
كما يفعل رؤساء وحكام الأمة العربية ..
ولعلّ هذا النوع من الجرأة يحتاجها الصحفي في يومنا هذا
وهي أنبل أنواع الجرأة ..
فهو المسئول عن إظهار الحقائق كما هي
وكشف الخفايا والأسرار والخبايا في أروقة المجتمع
وخلف الكواليس السياسية ويغطي الأحداث كما هي
ويعرضها للرأي العام ..
ويضع الحالات السلبية على طاولة المتلقي،
ليرى فيها رأيه وحكمه ويعرض نقسه للمخاطر وينذر نفسه في سبيل رسالته ومهنته ،
أملنا كبير في صحفيينا أن يحافظوا على أداء سلطتهم بتوازن
دون الانحياز إلاّ للوطن والشعب ،
ويجعلوا من جرأتهم درعا يصون العراق وشعبه
من الفساد الإداري الفاضح الصارخ في جسد دوائر الدولة
ويضع النقاط على الحروف ..
دون العزف على أنغام الحزبية المقيتة والطائفية البغيضة والمحسوبية .
.فشر ما قد يمتاز به الصحفي هو التعصب أو الولاء الضيق
أو المجاملات والمغازلات التي تجعل من رسالته
وبالا على المجتمع
فإنه لسان حال الحقيقة والبسطاء والنزاهة ..
وما أحوج العراق اليوم إلى جرأته والتزامه بشرف المهنة
لبناء عراق حضاري متطور
بعد أن قدّم من الضحايا ما يؤهله لأن يكون في مصاف الدول المتقدمة ..
ما أحوجنا إلى الصحافة الجريئة والنزيهة والوطنية التي لا تساوم ولا تنافق
ولا تبيع الوطن لصالح فلان أو علان..





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مصطفى حسين السنجاري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مصطفى حسين السنجاري - الصحافة الجريئة ..من أنبل المواهب