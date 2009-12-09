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شو خضر العاگول !


ميسون نعيم الرومي
الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 18:25
المحور: الادب والفن
    


شو خضر العاگول
ميسون نعيم الرومي

ياعـود السفـَرْجـَـل ياغصن بان
ياسنبل حصاد الشعر ع المتنين

يريحة مسچ والهيل وي قداح
يابحر العشگ وايفيض ع الجنبين

والبسمه سحر تغوي الگمر بسماه
نلم ليلو اونجم مرجان ع الخدين

اسـحـَن بالگلب تتحـَنـَّه بـيه الإيـد
والـِمـَّـن بالدمع وانثر على الجدمين

ياليل السهر والسهر هـَدّ الليل
يچوي بالجفن واتمولح العينين

اكحل بالرمش لو مر ذكر طرواك
يتفـّاح خـَـدَّك ياعـَـسـَـل وي تيـن

ازرع بالورد شـو خضر العاگول
وانـطر بالعـمر هالغـَرّبـت لسنين

نركض عَ السـَـراب الماي شح اوراح
يادنـيـَّة غـَـدر يالوفـَه الشايـل ويـن

ياطير البراري التاه بين اغصان
يتسله يظل والعين عَ الصوبـيـن

ياقصة عشگ والشمع عمرَه ادموع
يـبچي عَ الجـرَه والگـَـلب رايح ويـن..؟
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آذار / 20117
ســــــــــــتوكهولم





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ميسون نعيم الرومي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ميسون نعيم الرومي - شو خضر العاگول !