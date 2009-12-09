

مالك بارودي

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 18:25

المحور: الادب والفن









إنّي أراك

.

إني أرى

أراك

رغم البعد

وطول الليالي

أراك

كأنك ما فارقتني يوما

ولا أثرت الأيام في محياك

أراك

وأكاد أجزم أنك ترينني

وأكاد أجزم أنك تسمعينني

وقد أكون مخطئا

لكن لا يهمني

أو لنقل أني تعودت

فكل حياتي أخطاء مكررة

مبعثرة

وأجمل أخطائي أني

لم أستطع يوما

أن أنساك

.

----------------

الهوامش:

1.. للإطلاع على بقية مقالات الكاتب على مدوّناته:

http://utopia-666.over-blog.com

http://ahewar1.blogspot.com

http://ahewar2.blogspot.com

http://ahewar5.blogspot.com

2.. لتحميل نسخة من كتاب مالك بارودي خرافات إسلامية:

https://archive.org/details/Islamic_myths

3.. صفحة مالك بارودي على الفيسبوك:

https://www.facebook.com/malekbaroudix



