أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - علي فاهم - قانون سانت بوكو


اخر الافلام











المزيد.....

قانون سانت بوكو


علي فاهم
الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 14:29
المحور: كتابات ساخرة
    


قبل التغيير كنا نقرأ أن الديمقراطية تعني (حكم الشعب) ولكن بعد ان مورست علينا عرفنا انها تعني ( بوك الشعب ) ونهبه وسرقته بصورة قانونية ( معدلة ) من قبل من يمسك بالسلطة ويستحوذ عليها من أحزاب وشخصيات وقادة ، والشعب المسكين مغلوب على أمره ولا حول ولا قوة له ، يفرح بالفتات وفق قاعدة (قوت لا تموت ) ليستمر بوظيفته الدائمية بشد الرحال الى صناديق الانتخابات كل موسم (ضحك على الذقون) لينتخب رمزه المرشح في مدينة أخرى ، ويبقى اربع سنوات يشتم ويسب ويبكي وينثر التراب على راسه منادياً بالويل والثبور على كثرة الفساد والسرقات وانعدام الخدمات وتشريع القوانين المجحفة بحق الشعب والمكرسة لامتيازات المتسلطين ويتغافل عن حقيقة كون هؤلاء الحاكمين لم ينزلوا من الفضاء أو يخرجوا من بطون الارض وإنما هي إفراز طبيعي لاختيارات هذا الشعب ، ولكن اللاعبين عرفوا كيف ومن أين تأكل الكتف ولم يقتنعوا بالكتف وحدها فأكلوا العراق ( من الفج الى الفج ) ففصلوا وخاطوا ولبسوا ونظموا القوانين والتشريعات التي تحافظ على بقائهم ( منورين ) بشكل دائم في كراسيهم مع لاصق لا يمكن تفكيكه الا بمعجزة ، ومنها قانون الانتخابات المسمى (قانون سانت ليغو المعدل ) الذي تصر الاحزاب الكبيرة على ان يكون هو الحاكم لتوزيع الاصوات في الانتخابات القادمة ورفض المقترحات المقدمة من قبل الاخرين بأن يكون الاحتكام الى قانون عادل ومنصف او حتى الابقاء على نفس القانون على مضض ولكن ان يكون التقسيم على الارقام الفردية (1، 3، 5.....) وحتى هذا غير مقبول لأنه قد يجلب بعض الاحزاب المتوسطة وهذا يؤرقهم فيسعون لتشريع القوانين التي تبعد المنافسين لهم وتحصر البقاء لقوائمهم البائسة المحشوة بوجوه كالحة لم تستطع جلب واقناع الجمهور بها ولكنها تصعد بفضل قُوَّاد الضرورة ليكون ولائهم كله لهذا القائد وليذهب المقودين والمنقادين الى الجحيم ، وحسب قول أحد قادة هذه الاحزاب ( اننا لا نريد احزاب كثيرة في مجالس المحافظات لأنها تعرقل الاتفاقات السياسية فكلما كانت الاحزاب قليلة كان القرار أسهل وأسرع ... ) وماذا عن ارادة هذه الجماهير ؟ و خياراتها ؟ أم أن ادارة الطبخة في قدر واحد افضل من تعدد ( الطاوات ) والقدور التي تعني تقسيم الكعكة على عدد أكبر من ( العظامه )
أني أشم رائحة ( شعواط ) في المطبخ السياسي العراقي فهل أحترقت الطبخة المعدة لنا أم أن هناك حفلة لشواء العراقيين على نار هادئة بلا ضجيج من هذا الشريك أو ذلك المنافس ، ودمتم سالمين .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
علي فاهم

إجمالي القراءات: 187,964
المقالات المنشورة: 80
- لزكة خو مو لزكة
- عماد أني اعشق ولكنكم جاهلون
- الشگ صغير والرگعة جبيرة
- تاريخ الموصل لا يقبل التزييف
- خصخصة وطن
- التحالف الوطني على وشك الانهيار
- مستشفياتنا الى الوراء در
- القرضاوي يفجر نفسه في الموصل
- التطهير بعد التحرير
- رجال الشمس
- الموصل ترحب بالتحرير
- عندما يسقط الاعلام في وحل الطائفية
- وزارة التربية سز
- الحسين ليس ملكاً لكم
- كلما حرر شبر من العراق علا عويلهم
- طماطة عاشوراء
- لاتغتالوا حتى فرحتنا في القصاص
- أخبرنا مصدر ثقة
- القضاء العراقي يدخل مجلة غينس للارقام القياسية
- صح النوم هيئة النزاهة

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- لوحة كليمت -الحديقة- بيعت بـ 48 مليون جنيه استرليني
- لا أوبينيون دي تينيريفي: عودة المغرب للاتحاد الإفريقي.. عودة ...
- أخنوش: فالأول اتصلوا بالاتحاد واليوم مابقاوش صالحين؟؟؟
- الخارجية الأمريكية تبرز حرية التعبير والتنوع في المغرب
- الفنان بانكسي يفتتح فندقاً في بيت لحم يطل على الجدار العازل ...
- ترمب يزاحم شوارزنيجر في -سليبرتي أبرينتس-
- صدور كتاب “أضواء جديدة على الحملة الفرنسية” للباحث التاريخي ...
- ماليزيا ضيف الشرف في معرض الرياض الدولي للكتاب 8-18 مارس 201 ...
- الاعلان عن القوائم القصيرة لجوائز الدورة 33 لمعرض تونس الدول ...
- الاعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة “ديوان العرب”

المزيد.....
كتب ودراسات
- مقامات الكيلاني / ماجد هاشم كيلاني
- االمجد للأرانب : إشارات الإغراء بالثقافة العربية والإرهاب / سامي عبدالعال
- تخاريف / أيمن زهري
- البنطلون لأ / خالد ابوعليو
- مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل / نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم
- التكوين المغترب الفاشل / فري دوم ايزابل
- رواية ساخرة عن التأقبط في مصر بعنوان - البابا / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- رواية ساخرة عن التأسلم بعنوان - ناس أسمهان عزيز السريين / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- هكذا كلمني القصيد / دحمور منصور بن الونشريس الحسني
- مُقتطفات / جورج كارلين

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - علي فاهم - قانون سانت بوكو