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إصلاح الإسلام (تنقية التراث) أم تنوير العقول..؟


عدلي جندي
الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 14:28
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    


إصلاح الدين (تنقية التراث) أم تفتيح العقول..؟
الأزهر (بالطبع الغير شريف في الوقت الحالي) مؤسسة إلهية وليست دينية ..لماذا ؟
الجواب : الأزهر (الغير شريف) لديه من السلطات الدستورية ما يجعله في مرتبة الإله (الإسلامي ) فالأزهر( الغير شريف ) هو
هيئة إسلامية مستقلة قائمة بذاتها تختص وحدها بالقيام على كافة شئونها، مجالها الأمة الإسلامية والعالم كله، وتقوم على أمور الدين والدعوة ونشرها، ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر مرجعاً للدولة فى كافة الأمور المتعلقة بالشريعة طبقاً لمذاهب أهل السنة والجماعة.
الأزهر مرجعاً للدولة وإن أمانته الظروف مرجعاً للعالم كله يعني الأزهر (الغير شريف) اليوم هو الموحي إليه فقط من قبل رب الإسلام وكل من لا ينتمي إليّ الأزهر( الغير شريف ) ويجتهد ويفكر خارج صندوق وحي الأزهر (الغير شريف) هو دخيل علي دين محمد بكامله بل ومرتد وكافر وجب عزله ومعاقبته وسجنه مثل الشيخ المصري محمد عبدالله الشهير بشيخ ثورة ميدان التحرير (الشيخ ميزو) الذي إجتهد في تفسير حد القطع الشهير ببتر اليد علي أنه قطع طريق مزاولة السرقة معنوياً وليس قطع الجسد مادياً وهو شيخ ولكنه فٓكّرٓ وإجتهد خارج صندوق وحي الأزهر (الغير شريف) عدا الدواعش منهم بالطبع حيث أنهم يطبقون أقوال وأفعال السنة عملياً وبحذافيرها والتي يتبناها الأزهر (الغير شريف) كتابة وتدريسا وتتبناها بقية الفصائل السلفية مثل الدواعش بالتطبيق والفعل ولذا لم يكفرها إمام الأزهر (الغير شريف) و لا يهم تدمير الدول وفقدان وحدة مكونات الدول مثل سوريا والعراق وما يحدث في مصر عامة وسيناء علي وجه الخصوص في مقابل الحفاظ علي هيبة ووحدة وقوةو دين وإسلام الأزهر (الغير شريف)
المُضحك المبكي رئيس دولة مصر يطلب من إله دينه الإسلامي الذي يمثله الأزهر الغير شريف بتصحيح الخطاب والفِكر الديني علي الرغم من أن رئيس الجمهورية نفسه ربما وافق في الأستفتاء علي بنود دستور دولة مصر بعد الثورة علي أن يقود الأزهر الشعب المصري كالدواب في الدعوة والتفسير لدينه الإسلامي الخصوصي ( الملاكي)
إسلام حنيف..دين رحيم عظيم..والباقي علي مزاج الأزهر (الغير شريف) ينقل مما سبق ويتمتع بتجهيل الشعوب وتحميرها ويحافظ علي مستقبله كمؤسسة إلهية وليست دينية أم يجتهد ويفكر ويفقد مستقبله السعيد لو ساد التنوير ..!!؟
الأزهر (الغير شريف) لسان حال غالبية شيوخه يطبقون الحديث والقرآن
من مات ولم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو مات علي شعبة من نفاق ...
غزو عقول المؤمنين بقداسته وعلومه وتاريخه ...!!
ويقاتلوا كل من لا يؤمن بخرافاتهم (آية بعد التنقيح لتلائم تأليه الأزهر (الغير شريف)
قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ و(وأزهره الغير شريف) وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29).
تنقيح التراث أم تفتيح العقول ؟
دعوا الأزهر يمارس خرافاته وسلطاته وألوهيته ولكن في حدود الجامع فقط وإشطبوا المواد الدستورية التي تؤلهه ولن تكون هناك حاجة إليّ تضييع الوقت في غربلة وتنقيح وتصليح الخطاب فالتاريخ ملئ بالخرافات وليس الأزهر ودينه والفرق فقط كونها خرافات غير دستورية.





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الصفحة الرئيسية - العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية - عدلي جندي - إصلاح الإسلام (تنقية التراث) أم تنوير العقول..؟