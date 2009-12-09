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العزف بالنار. شعر


فرحان بدري الحربي
الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 13:36
المحور: الادب والفن
    


العزف بالنار

على صوت منفرد تراقصُ تراتيلُ النهايات المنفرجة
من نوافذَ رشاشة
الجهاد كرامة الميتين،غاية المؤمنين التنحّي
جاء الابدالُ
احَدَ..
عشرَ..
تلازموا فيما بين الارصفة و الغرزات دماراً ، وزّعواالقتل ،
بركات الاسلافِ ، لِحَاً بنفسجية ، بحسب القُربى ،
و ( فسا . . تين )
قِصاراً
ذوو الـ (قـ.. ـا ..مات ) المرفوعة
بوجه الفارّين في التماس الآخرة
الحياة منفية في معادلة اليأس
طوفان المتسربلين المتسر..
بين
قاع جهنَّم ،
طافوا اودية اللا .. ، تحريرٌ، ميادين نضال
فرّوا من وقع الصمتَ ، لزموا
عاهات التشرّيد نداءً ، آيات الشيطان تناهت ...
يوم الفصل وبوق سابع ..

يرثُ الارضَ ،لها الناجون ، الكلّ غيابٌ ومدجَّنٌ
بعد النزفُ
تثاءب .. عزفٌ أصفر.


فرحان بدري الحربي





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