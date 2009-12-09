

فرحان بدري الحربي

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 13:36

المحور: الادب والفن









العزف بالنار



على صوت منفرد تراقصُ تراتيلُ النهايات المنفرجة

من نوافذَ رشاشة

الجهاد كرامة الميتين،غاية المؤمنين التنحّي

جاء الابدالُ

احَدَ..

عشرَ..

تلازموا فيما بين الارصفة و الغرزات دماراً ، وزّعواالقتل ،

بركات الاسلافِ ، لِحَاً بنفسجية ، بحسب القُربى ،

و ( فسا . . تين )

قِصاراً

ذوو الـ (قـ.. ـا ..مات ) المرفوعة

بوجه الفارّين في التماس الآخرة

الحياة منفية في معادلة اليأس

طوفان المتسربلين المتسر..

بين

قاع جهنَّم ،

طافوا اودية اللا .. ، تحريرٌ، ميادين نضال

فرّوا من وقع الصمتَ ، لزموا

عاهات التشرّيد نداءً ، آيات الشيطان تناهت ...

يوم الفصل وبوق سابع ..



يرثُ الارضَ ،لها الناجون ، الكلّ غيابٌ ومدجَّنٌ

بعد النزفُ

تثاءب .. عزفٌ أصفر.





فرحان بدري الحربي