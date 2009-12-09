

جوتيار تمر

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 11:52

المحور: الادب والفن









ملاك الغواية



جوتيار تمر/ كوردستان



ألبستني خلايا الغواية

بطقوس تشبه همجية الريح

وتراتيل السماء..

كأنني المختار على نصب القرابين

أصلب بين نهديها..

أشهى من دفئ القمر

يفيض دمي على خصرها

تختلس من النبض لون الماء

لتروي وجهها بضوء يعبر الليل

والقلبَ بمياه العشق الشهية

ملاك الغواية

مرسومة على لوح السحرة..

تجتاح قلاعي……

تهذي فوق السرير الخشبي

وتفتح ازار شهوتها

لتصنع مواطن الدفء في دمي

وهي تعزف بزمامير من نسج الالهة

لتوقظ جموح انثى

تبيح لشهوتها

فتح اسواري المحصنة منذ البدء.

15/2/2017