

دراسة نقدية

فراس جمعه العمشاني

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 09:52

المحور: الادب والفن







إطلالة على كون شعري مسكون بهاجس السعي الحثيث لمعانقة الرحاب ودخول أقاليم السلام

الشاعر فراس جمعه العمشاني

النصّ سُباتٌ ملفوفٌ بأقبيةِ الحربِ

"أن نكتب و أن تقرأ هو أن نفعل في التاريخ ولا نكتفي بدور المتفرّج ذي المهجة الساذجة والذهن العابث

من دائرة فئة تحرص على اقتياد تلك الأذهان العابثة اللاهية تدريجيّا إلى منابع الحكمة ومواردها الزاخرة ينبثق الشاعر الرائي وقد انكشفت له مشاهد وتراءت له لوحات بعدما أمعن النظر في لحظات تأمّل في الوجود والكون لاكتناهه ومكاشفة أسراره وولوج عوالم خفيّة عن الأنظار وعن عيون لم تعوّد وتدرّب على التقاط ومضات مجلّية لعلل الظواهر والوشائج العميقة بين الوقائع والمستجدات .

ولكنّ الشاعر إذ يصبّ تلك الوقائع وذاك الواقع في قالب فنيّ فيحتاج إلى تصريف الكلام على وجه يستقيم له الفنّ الشعري فما سنجده في النصّ لن يكون ذاك الواقع كما هو و إنّما هو الواقع كما تمثّله وكما صوّره الشاعر في نصّه بعد تدبّر وعناية فينقل تلك الوقائع من عفويّة النقل إلى تدبّر الكتابة فيستبدل الوجه بالقناع وفق طرائق تدعم ذاك القناع وتخدم مقاصد من نفذ إلى الأعماق والأقاصي البعيدة

فما هي صيغ تحويل الواقع إلى فنّ ؟ وما هي الطرائق التّي تخيّرها الشاعر فراس جمعة العمشاني حتّى لا يعرض وقائع ويكون انتقاؤه لخصائص القول مبرّرا حتى تتراءى لنا عبر قوانين خطابه ظلال المعيش الراهن بكلّ تجلّياتها ؟

نص سُباتٌ ملفوفٌ بأقبيةِ الحربِ للشاعر فراس جمعه العمشاني هو حكاية الاخضرار دونه أقبية في أحشائها أخرى متوالدة متشابكة إذ الطراوة محاصرة أسيرة في زنزانة ليلها بهيم لم ينم على جدرانها مرج سنابل تخييلا وحلما إذ أنّ طوفان طاعون يحتشد في شوارع الحرب كان جارفا لم يبق ولم يذر وترك السنابل خاوية على عروشها في أعشاشها عارية عرضة لاستباحة الجدب واليباس لحبّاتها و لضفيرتها انه كوكب مستهدف في خضم حرب مجرّات وقوى غازية كبرى فازدحمت سماؤه بقاذفات راجمة فاكفهر الجوّ و غام لتبحث النجوم عن ملاذ أخير وعن منفى فنسل المشهد الأوّل بأسطره الثلاثة الأولى لوحة متشحة بالسواد لوحة نجوم طالبة لجوء نزلت من عليائها وتحوّلت من وجود مشعّ إلى ظلّ منعكس على ثياب اغترب عن كنهه ولم يعد مانحا للدفء ولم يتخذ لستر العورات بل انّه أسهم في كشفها وإبرازها أكثر وما كانت النجوم الشريدة إلاّ وسيلة إسقاط لورقة التوت الذابلة وفضح من تظاهر بالاستتار حتى تكشف حقيقة وجوه حاولت جاهدة ستر عيوبها وإخفاء ذئبيتها فاكتظاظ مرايا النجوم على ثياب توحمّت الجوع كان وجها من وجوه تآزرها حتى يزاح ستار الحلم الباهت والوعد الكاذب الخلّب وهكذا يكون التجلّي الفاضح بعد التخفي الزائف ويسلّط الضوء الكاشف وتكون أحذية القادمين من النار في بؤرته وتأخذ حبّات عالم الفجوات والانكسارات في التكثّف ويستدعي بعضها بعضا ويطلبه حثيثا فالحرب محور دلالي مكثّف يأخذ في استقدام مكوّناته وسجلاته الدلاليّة واحدا واحدا على وجه الانثيال بعد تراكم فمن مشتقات الحرب أحذية المقاتلين ووقعها وأزيز المقاصل وصرخات الأرامل وعويلهن وقرعات طبول النفير ودفوفه ولعلعة الرصاص ونيران الحرائق واستعارها وأعمدة دخانها وسوادها وصور الجنائز ونحيبها وقرع سياط التنكيل وصخبها إنّها عناصر الليل البهيم المبيد لصباح كان وضّاحا تختلف نوعا وتأتلف كثرة ومجاوزة للحدّ حدّ الغرق في بحر الظلمات وكلّ هذه العناصر في لهاث واحتدام وتشابك حتّى تشترك معا في توليد إيقاع مدوّ صاخب عارم إيقاع حرب طاحنة حرب إبادة واقتلاع لجذور الوداعة والسلام

والمتتبع لنسق النصّ في تشكّله ونموّه يفطن إلى حرص من الشاعر فراس جمعة العمشاني على اختيار بنائي لتراكيب لغويّة ولنسق جمل ذات هندسة متكئة على التوازي التركيبي لبنات يشكّل منها الشاعر نغمة هدّارة تحاكي أزيز الحرب وصخبها وصيحات ضحاياها وقد أصبحوا بالجملة يستعصون عن العدّ وهذا ما يبرر جماليا وفنيّا الحضور /المكثّف لسجل الكثرة عدّا ونوعا ( اكتظت/.. تتكاثرُ/ هطول/ أكداسٍ...)



وبعد طول تملّ في هذه الظاهرة الأسلوبيّة نخلص إلى أنّ الشاعر منكبّ على خلق لغته ومجازاته الشخصيّة وتراكيبه الخاصّة التّي تستند إلى رؤية متفردة محاولة منه لحيازة طرائق تشكيل للنصّ تظلّ حاضرة في جميع نصوصه أو أغلبها على نحو يذيبها في نسق خاصّ وكأنّ نصوصه قصيدة واحدة تدور على نفسها لاكتساب ملامح شخصيّة تميّزه عن غيره من الشعراء بكون شعري ذي طاقات جماليّة وأبعاد فنيّة تتحوّل إلى بصمة خاصّة والى سمة فارقة فأن تبدع هو أن تسعى إلى حيازة نسق بنيوي خاص من ناحيّة وأن تكون مأخوذا برسالة من ناحيّة أخرى أي أن تكون مربكا في بحث دائب وأمام ناظريك طموحات تحرّكك ومن هذه الطموحات التي تسلب برد الطمأنينة وقد تجلّت في المقطع الأخير من سبات ملفوف بأقبية الحرب /كلّنا ينتظر فطام المقابر/ وان بدا طموحا جماعيّا يحيل عليه ضمير المتكلّم الجمع فانّ الشاعر فراس جمعة هو الأكثر اكتواء بساطه وهو أول من يستجيب لنداء المجهول وهو المأخوذ بما لم ينجز من حلم أو وعد وهو الأكثر عنتا ووجعا وهو المشرئب بعنقه رغم الأطواق الجمّة إلى عودة ذلك الجنح الأسير وتوقه لا يحدّ و وجعه يشتدّ وهو يحاول الإمساك بأطياف الحلم المتفلتة وهو يسعى جاهدا إلى أن بعضّ بالنواجذ أو ب"أسنان مبللة بالصقيع" على ظلال من سكينة ووداعة وهي لا تستقرّ وكأنّها أرانب مذعورة تتسلل لواذا فرقا من سماسرة حروب وأربابها ومشعليها بلا هوادة ولا تقّف



سُباتٌ ملفوفٌ بأقبيةِ الحربِ

على هذا الكوكبُ الذي يدّعي الاخضرار .. تنامُ سنابلٌ في أعشاشها عارية .. ثملت جفاف السماء .. اكتظت مرايا النجوم .. على ثيابِ توحّمت الجّوع .. ألتفت بحلمٍ باهت .. مُطرَّز برفاتٍ مِنَ الخبزِ والرّذاذ .. تتكاثرُ مدامع ُالشّتاءِ .. على مرآةِ أحذية القادمين من النارِ .. مقاصل الضّوضاء ترسمُ ضحكةٌ كثيفةُ الهستيريا .. ونهر ذبيح من الأرامل .. هَربَ عند هطول دفوف الحرب .. يبحثُ عن وطنٍ بلا دماء .. تناسى غفوة الاستحمام ..في مطحنةِ الرصاص والحرائق .. يصاغ من أصابعِ النار .. ولائمَ عارمة بالجنائزِ .. موجات من الدُّخانِ .. تتناسل على أفواهِ النوافذ .. مصحوبة بأكداسٍ من السياطِ الجاثمةِ على العظامِ .. تهشُّ الراكضين نحو شقوق النوم .. طابور العويل ..أنجب التأوه من خاصرةِ الزفير .. كُلّنا ينتظرُ فِطامَ المقابر .. وعودة ذلك الجنح الأسير .. نُصفَّفُ شعرَ الترابِ .. بأسنان مبللةٍ بالصقيعِ .. ما كُلُّ هذا البَردُ والنعاس .. يا إِلَهَ السلام

فراس جمعه العمشاني / العراق









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