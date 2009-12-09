أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - أرشيف الأغنية العراقية..
Len= 1742


اخر الافلام











المزيد.....

أرشيف الأغنية العراقية..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 09:24
المحور: الادب والفن
    


برنامج ( في رحاب النغم )
أرشفة للأغنية العراقية
بقلم ضياء الأسدي
تواصل إذاعة جمهورية العراق من بغداد بث حلقات جديدة من برنامج (في رحاب النغم) إعداد يعقوب زامل الربيعي.. تقديم بثينة يوسف.
يتحدث البرنامج عن تاريخ الاغنية العراقية وبشكل أرشيفي لكل الأغاني العراقية القديمة وصولاً حتى الأغاني الجديدة . حول هذا البرنامج يقول يعقوب الربيعي : " منذ تسعينيات القرن الماضي، بدأت بأرشفة الأغنية العراقية التي بدأت مراحلها من ثلاثينيات القرن الماضي. وتم التركيز على الأغاني الذائعة الصيت آنذاك فضلاً عن تناول الظروف التي كتبت ولحنت فيها الأغنية. بدأت بالمقام العراقي وبقية الألوان الغنائية الأخرى، ومن كبار المبدعين من مطربين ومؤلفين وملحنين في هذا المجال.
وحول أمكانية تصوير الحلقات تلفزيونياً. قال:
لا يمكن ذلك، بسبب وجود مشاكل عديدة أهمها عد وجود مكتبة غنائية كاملة، فضلاً عن افتقار مكتبة الاذاعة، للعديد من الأغاني بسبب أعمال السلب والنهب الاخيرة التي صاحبت سقوط النظام والتي طالت مؤسسة الاذاعة والتلفزيون . وكل ما تيسر لدينا من أرشيف هو ما جمعناه من السوق وبعض الاصدقاء الذين يحتفظون بتسجيلات للأغنية القديمة.
أما ما يتعلق بمراحل تقديم الأغاني. يقول:
" استطعنا تناول مراحل الأغنية العراقية بشكل دقيق فقدمنا (13) حلقة إذاعية في المرحلة الأولى الممتدة حتى الستينيات. ونقدم الآن (26) حلقة للفترة الممتدة حتى التسعينيات. وأخيرا، هناك (13) وهي نهاية البرنامج تناولت فيها الفترة الممتدة حتى عام 2003. علماً أن البرنامج يذاع يومي الاربعاء والخميس الساعة 8:30 مساءً ويعاد يومي الثلاثاء والجمعة بعد منتصف الليل لغرض المستمع خارج العراق.
ويضيف الفنان والكاتب يعقوب الربيعي قائلاً:
" سنعود في هذا البرنامج إلى مطربين ليس لهم سوى كاسيتات غنائية. وعرفوا من خلالها آنذاك. وهي فرصة طيبة لإيصال فن أولئك الفنانين إلى الجيل الحالي الذي لا يعرف شيئاً عنهم.
................
جريدة (الصباح ) العراقية. العدد 893 في 23/تموز/ 2006.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
يعقوب زامل الربيعي

إجمالي القراءات: 487,610
المقالات المنشورة: 410
- لحجرة الرأس أولى...
- دفاعاَ عن الوفرة !..
- ما يغري الأصابع ...
- خرافة حلم آخر قصة قصيرة
- ثمة ندم !
- الصحافة العمالية في العراق..
- النص الكامل.. قراءة أولية في سفر نيرودا الخالد.
- الحلم بالوصول..
- الصحافة العراقية بين عهدين...
- بابلو نيرودا.. قد عشت حقاً !
- نص رسالة الروائي عبدالستار ناصر لي...
- الحقيقة بين الواقع والمحتمل المتوقع..
- لستَ نديم المحفل ...
- وداع رائحة...
- حاول إذا !...
- البعد التاسع..
- طقوس ما بعد الوحشة! قصة قصيرة
- عمى الغزارة...
- ليكن البحر أنتَ...
- مبحث في تاريخ السلطة الرابعة...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- أخرباش لمجلة “رياليتي” التونسية: “لا يجب اعتبار المغرب العرب ...
- المقدسي عبدو: ننافس دوليا في مسرح الدمى
- صدر حديثًا كتاب -خريف عادل حمودة- ، للكاتب السيد الحرانى
- صدور رواية -عيْن خَفشة-، لرجاء بكرية
- حفل توقيع ومناقشة كتاب «مقصوفة الرقبة» للكاتبة غادة عبد العا ...
- افتتاح فعاليات الدورة الأولى من «مؤتمر دبي الدولي للنشر»
- المغنية البريطانية أديل تؤكد زواجها من سيمون كونيكي
- دار الكتب والوثائق تستضيف معرض الفنان عيدان جبر
- 18 فيلماً في المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة..سينما طموحة وت ...
- اللغة الأم للمغاربة.. الأمازيغية، العربية أو الدارجة ؟

المزيد.....
كتب ودراسات
- حركية التدوير في الشعر النسوي العربي / جعفر كمال
- جوْقاتٌ كوبانيِّة / ريبر هبون، بنار كوباني
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - أرشيف الأغنية العراقية..