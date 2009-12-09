

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 09:24

المحور: الادب والفن









برنامج ( في رحاب النغم )

أرشفة للأغنية العراقية

بقلم ضياء الأسدي

تواصل إذاعة جمهورية العراق من بغداد بث حلقات جديدة من برنامج (في رحاب النغم) إعداد يعقوب زامل الربيعي.. تقديم بثينة يوسف.

يتحدث البرنامج عن تاريخ الاغنية العراقية وبشكل أرشيفي لكل الأغاني العراقية القديمة وصولاً حتى الأغاني الجديدة . حول هذا البرنامج يقول يعقوب الربيعي : " منذ تسعينيات القرن الماضي، بدأت بأرشفة الأغنية العراقية التي بدأت مراحلها من ثلاثينيات القرن الماضي. وتم التركيز على الأغاني الذائعة الصيت آنذاك فضلاً عن تناول الظروف التي كتبت ولحنت فيها الأغنية. بدأت بالمقام العراقي وبقية الألوان الغنائية الأخرى، ومن كبار المبدعين من مطربين ومؤلفين وملحنين في هذا المجال.

وحول أمكانية تصوير الحلقات تلفزيونياً. قال:

لا يمكن ذلك، بسبب وجود مشاكل عديدة أهمها عد وجود مكتبة غنائية كاملة، فضلاً عن افتقار مكتبة الاذاعة، للعديد من الأغاني بسبب أعمال السلب والنهب الاخيرة التي صاحبت سقوط النظام والتي طالت مؤسسة الاذاعة والتلفزيون . وكل ما تيسر لدينا من أرشيف هو ما جمعناه من السوق وبعض الاصدقاء الذين يحتفظون بتسجيلات للأغنية القديمة.

أما ما يتعلق بمراحل تقديم الأغاني. يقول:

" استطعنا تناول مراحل الأغنية العراقية بشكل دقيق فقدمنا (13) حلقة إذاعية في المرحلة الأولى الممتدة حتى الستينيات. ونقدم الآن (26) حلقة للفترة الممتدة حتى التسعينيات. وأخيرا، هناك (13) وهي نهاية البرنامج تناولت فيها الفترة الممتدة حتى عام 2003. علماً أن البرنامج يذاع يومي الاربعاء والخميس الساعة 8:30 مساءً ويعاد يومي الثلاثاء والجمعة بعد منتصف الليل لغرض المستمع خارج العراق.

ويضيف الفنان والكاتب يعقوب الربيعي قائلاً:

" سنعود في هذا البرنامج إلى مطربين ليس لهم سوى كاسيتات غنائية. وعرفوا من خلالها آنذاك. وهي فرصة طيبة لإيصال فن أولئك الفنانين إلى الجيل الحالي الذي لا يعرف شيئاً عنهم.

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جريدة (الصباح ) العراقية. العدد 893 في 23/تموز/ 2006.