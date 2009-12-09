

طالب الجليلي

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 09:47

المحور: الادب والفن









قالها تزيفا ، هادي العكايشي يوما



( كلّلي ابروح ابوك ، اشراح مِنّه الدين ؟!)

كان الدين يومها كقميص عثمان وكان المقابل قاسيا بشكل فات أمير المؤمنين عليا ان ينهج نهجه قسوة وتطبيقا لما جاء في دستور ذلك الدين !!! حينها دفع الامام رأسه ورقاب كل ذريته ثمنا .. ولم يتبقى للأمام سوى ما نحن فيه من مأساة

!!

خطرت قصيدة ( العكايشي ومطلعها) هذه الليلة فوددت ان أعقب على ما قال:



كلّي ابروح العراق

اشظل بعد مِنّه

أحلفنك ببو الحسنين

من ذاك الّي جان!!

اسمه

ظل مِنّه

ابصاية الإخوان

دين ؟!

والله ردينه

ياحسافه .

ما خلّف النا

الماينذكر اسمه

( قندرته !!)

حنين. !!!!



طالب

3 اذار 2017