

عبد الرزاق الميساوي

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 09:46

المحور: الادب والفن









ككلِّ مساءٍ

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يَشدُّ انتباهيَ هذا المساءْ

ككلِّ مساءْ

صدًى لستُ أعرِفُ عنهُ

سوى أنّه قادمٌ من أذًى قادمٍ

وفي بهتةِ اللّيلِ يعلو النّداءْ

ككلِّ مساءْ...

يحذِّرُ من قادمٍ صادمٍ هادمٍ... كالوباءْ

تقولين لي:

«لا تكنْ يائسًا وتفاءلْ !

وحدّقْ إلى الأفُقِ المُترامي

ترَ الكونَ أجملَ... مستقبِلاً للضّياءْ ! »

أقولُ: «التّفاؤلُ نعمَ الدّواءْ !

ولكنَّ في بلدي ما يُثيرُ انشغالي

... ويُفزعُني

وليسَ التّفاؤلُ رقصًا على غيمةٍ في السّماءْ.»

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عبد الرزاق الميساوي

2017/03/04