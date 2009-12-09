

سمير والتلمساني وداعش والكتاب المقدس

حماده ولعه

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 09:44

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







يقول الأخ سمير في تعليق له :





1 - قتل الاسرى

سمير ( 2017 / 3 / 3 - 15:11 )

تحية استاذ سائس, ارى ان الحمزة وعلي وهما اشجع شجعان المسلمين ومع ذلك يجتمعان سوية على قتل مقاتل واحد وكذلك قتلا الاسرى, فلماذا نتعجب حين قتلت ايران الاسرى العراقيين وتقتل داعش اسراها؟ اتعرف ياسيدي لماذا لايكفر المسلمون داعش؟ لانهم بذلك يكفرون محمد, فلم تفعل داعش واخواتها غير مافعله محمد, بل حتى اقل, فلم نسمع الى الان ان داعش سمل العيون وبتر الايدي والارجل! احترامي



ويقول :



سمير ( 2017 / 3 / 3 - 19:14 )

ايضا ارجو من الاستاذ سامي ان يسمح لي بان ارد على الاستاذ الواسطي. سيدي الكريم, مع احترامي الشديد لمعتقدك, هل جاءت داعش والقاعدة وبوكوحرام والاخرين بشيء جديد؟ اليس قتل المخالف وجلده وطرده من دياره وسلبه ممتكاته واستعباد نساءه واطفاله كلها موجودة في القران والحديث والسنة؟ بل انه لعلمي فان داعش لم تطبق لحد الان حد الحرابة وسمل العيون! هل كانت الصهيونية موجودة في الجزيرة والعراق والشام ومصر وشمال افريقيا قبل 1400 عام؟احترامي



ويقول :



2 - عجيب

سمير ( 2017 / 3 / 3 - 15:38 )

عجيب ان يكفر الازهر الشيخ محمد عبد الله ولا يكفر داعش! لماذا؟ لان تكفير داعش يعني تكفير محمد وقرانه , بيما يجب اسكات اي معارض مثل البحيري ومحمد نصر وغيرهما, تماما مثل ما كان يفعل العباسيون:يجب خنق اية حركة فكرية تنويرية. القران بدأ يحرق نفسه بنفسه فلا داعي لحرقه



ونفس كلامه يقوله الأخ :

رفيق التلمساني



برافو، أعطيتك عشرة على عشرة، رغم تحفظي على ترديدك لـ (قول النبي الكريم: "إذا لم تستح فأصنع ما شئت". )

شيخ الأزهر هو تلميذ (نجيب) لهذا النبي (الكريم)، الذي شرّع للقتل والتكفير والغزو والرق، كما شرّع لمبادئ لا علاقة لها بالمواطنة مثل: الحب في الله والبغض في الله، والنهي عن موالاة الكفار بمن فيهم النصارى واليهود. مع ذلك فشيخ الأزهر بقوله: (التعددية لا يمكن أن تتم إلا في أطار المواطنة الكاملة والمساواة!") يعتبر متقدما جدا على نبيه (الكريم) حتى لو لم يصدق، وهو في نظر الملتزمين بصحيح الدين، كافر أو منافق على أقل تقدير. فإسلام النبي (الكريم) ضد المواطنة والمساواة. لا مواطنة ولا مساواة في دار الإسلام إلا للمسلم الذكر بشرط أن يكون قادرا على حمل السيف وسفك الدماء.

تحياتي



الرد : -





سفر القضاة الأصحاح الأول :

1 وكان بعد موت يشوع أن بني إسرائيل سألوا الرب قائلين : من منا يصعد إلى الكنعانيين أولا لمحاربتهم

2 فقال الرب : يهوذا يصعد . هوذا قد دفعت الأرض ليده

3 فقال يهوذا لشمعون أخيه : اصعد معي في قرعتي لكي نحارب الكنعانيين ، فأصعد أنا أيضا معك في قرعتك . فذهب شمعون معه

4 فصعد يهوذا ، ودفع الرب الكنعانيين والفرزيين بيدهم ، فضربوا منهم في بازق عشرة آلاف رجل

5 ووجدوا أدوني بازق في بازق ، فحاربوه وضربوا الكنعانيين والفرزيين

6 فهرب أدوني بازق ، فتبعوه وأمسكوه وقطعوا أباهم يديه ورجليه

7 فقال أدوني بازق : سبعون ملكا مقطوعة أباهم أيديهم وأرجلهم كانوا يلتقطون تحت مائدتي . كما فعلت كذلك جازاني الله . وأتوا به إلى أورشليم فمات هناك

8 وحارب بنو يهوذا أورشليم وأخذوها وضربوها بحد السيف ، وأشعلوا المدينة بالنار

9 وبعد ذلك نزل بنو يهوذا لمحاربة الكنعانيين سكان الجبل والجنوب والسهل

10 وسار يهوذا على الكنعانيين الساكنين في حبرون ، وكان اسم حبرون قبلا قرية أربع . وضربوا شيشاي وأخيمان وتلماي

11 وسار من هناك على سكان دبير ، واسم دبير قبلا قرية سفر

12 فقال كالب : الذي يضرب قرية سفر ويأخذها ، أعطيه عكسة ابنتي امرأة

13 فأخذها عثنيئيل بن قناز ، أخو كالب الأصغر منه . فأعطاه عكسة ابنته امرأة

14 وكان عند دخولها أنها غرته بطلب حقل من أبيها . فنزلت عن الحمار ، فقال لها كالب : ما لك

15 فقالت له : أعطني بركة . لأنك أعطيتني أرض الجنوب ، فأعطني ينابيع ماء . فأعطاها كالب الينابيع العليا والينابيع السفلى

16 وبنو القيني حمي موسى صعدوا من مدينة النخل مع بني يهوذا إلى برية يهوذا التي في جنوبي عراد ، وذهبوا وسكنوا مع الشعب

17 وذهب يهوذا مع شمعون أخيه وضربوا الكنعانيين سكان صفاة وحرموها ، ودعوا اسم المدينة حرمة

18 وأخذ يهوذا غزة وتخومها ، وأشقلون وتخومها ، وعقرون وتخومها

19 وكان الرب مع يهوذا فملك الجبل ، ولكن لم يطرد سكان الوادي لأن لهم مركبات حديد

20 وأعطوا لكالب حبرون كما تكلم موسى . فطرد من هناك بني عناق الثلاثة

21 وبنو بنيامين لم يطردوا اليبوسيين سكان أورشليم ، فسكن اليبوسيون مع بني بنيامين في أورشليم إلى هذا اليوم

22 وصعد بيت يوسف أيضا إلى بيت إيل والرب معهم

23 واستكشف بيت يوسف عن بيت إيل ، وكان اسم المدينة قبلا لوز

24 فرأى المراقبون رجلا خارجا من المدينة ، فقالوا له : أرنا مدخل المدينة فنعمل معك معروفا

25 فأراهم مدخل المدينة ، فضربوا المدينة بحد السيف ، وأما الرجل وكل عشيرته فأطلقوهم

26 فانطلق الرجل إلى أرض الحثيين وبنى مدينة ودعا اسمها لوز وهو اسمها إلى هذا اليوم

27 ولم يطرد منسى أهل بيت شان وقراها ، ولا أهل تعنك وقراها ، ولا سكان دور وقراها ، ولا سكان يبلعام وقراها ، ولا سكان مجدو وقراها . فعزم الكنعانيون على السكن في تلك الأرض

28 وكان لما تشدد إسرائيل أنه وضع الكنعانيين تحت الجزية ولم يطردهم طردا

29 وأفرايم لم يطرد الكنعانيين الساكنين في جازر ، فسكن الكنعانيون في وسطه في جازر

30 زبولون لم يطرد سكان قطرون ، ولا سكان نهلول ، فسكن الكنعانيون في وسطه وكانوا تحت الجزية

31 ولم يطرد أشير سكان عكو ، ولا سكان صيدون وأحلب وأكزيب وحلبة وأفيق ورحوب

32 فسكن الأشيريون في وسط الكنعانيين سكان الأرض ، لأنهم لم يطردوهم

33 ونفتالي لم يطرد سكان بيت شمس ، ولا سكان بيت عناة ، بل سكن في وسط الكنعانيين سكان الأرض . فكان سكان بيت شمس وبيت عناة تحت الجزية لهم

34 وحصر الأموريون بني دان في الجبل لأنهم لم يدعوهم ينزلون إلى الوادي

35 فعزم الأموريون على السكن في جبل حارس في أيلون وفي شعلبيم . وقويت يد بيت يوسف فكانوا تحت الجزية

36 وكان تخم الأموريين من عقبة عقربيم من سالع فصاعدا



سفر صموئيل الثاني الأصحاح الثامن :

1 وبعد ذلك ضرب داود الفلسطينيين وذللهم، وأخذ داود زمام القصبة من يد الفلسطينيين

2 وضرب الموآبيين وقاسهم بالحبل. أضجعهم على الأرض، فقاس بحبلين للقتل وبحبل للاستحياء. وصار الموآبيون عبيدا لداود يقدمون هدايا

3 وضرب داود هدد عزر بن رحوب ملك صوبة حين ذهب ليرد سلطته عند نهر الفرات

4 فأخذ داود منه ألفا وسبع مئة فارس وعشرين ألف راجل. وعرقب داود جميع خيل المركبات وأبقى منها مئة مركبة

5 فجاء أرام دمشق لنجدة هدد عزر ملك صوبة، فضرب داود من أرام اثنين وعشرين ألف رجل

6 وجعل داود محافظين في أرام دمشق، وصار الأراميون لداود عبيدا يقدمون هدايا. وكان الرب يخلص داود حيثما توجه

7 وأخذ داود أتراس الذهب التي كانت على عبيد هدد عزر وأتى بها إلى أورشليم

8 ومن باطح ومن بيروثاي، مدينتي هدد عزر، أخذ الملك داود نحاسا كثيرا جدا

9 وسمع توعي ملك حماة أن داود قد ضرب كل جيش هدد عزر

10 فأرسل توعي يورام ابنه إلى الملك داود ليسأل عن سلامته ويباركه لأنه حارب هدد عزر وضربه، لأن هدد عزر كانت له حروب مع توعي. وكان بيده آنية فضة وآنية ذهب وآنية نحاس

11 وهذه أيضا قدسها الملك داود للرب مع الفضة والذهب الذي قدسه من جميع الشعوب الذين أخضعهم

12 من أرام، ومن موآب ، ومن بني عمون، ومن الفلسطينيين، ومن عماليق، ومن غنيمة هدد عزر بن رحوب ملك صوبة

13 ونصب داود تذكارا عند رجوعه من ضربه ثمانية عشر ألفا من أرام في وادي الملح

14 وجعل في أدوم محافظين. وضع محافظين في أدوم كلها. وكان جميع الأدوميين عبيدا لداود. وكان الرب يخلص داود حيثما توجه

15 وملك داود على جميع إسرائيل. وكان داود يجري قضاء وعدلا لكل شعبه

16 وكان يوآب ابن صروية على الجيش، ويهوشافاط بن أخيلود مسجلا

17 وصادوق بن أخيطوب وأخيمالك بن أبياثار كاهنين، وسرايا كاتبا

18 وبناياهو بن يهوياداع على الجلادين والسعاة، وبنو داود كانوا كهنة





سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح الخامس والعشرون :

1 ملك أمصيا وهو ابن خمس وعشرين سنة، وملك تسعا وعشرين سنة في أورشليم، واسم أمه يهوعدان من أورشليم

2 وعمل المستقيم في عيني الرب، ولكن ليس بقلب كامل

3 ولما تثبتت المملكة عليه قتل عبيده الذين قتلوا الملك أباه

4 وأما بنوهم فلم يقتلهم، بل كما هو مكتوب في الشريعة في سفر موسى، حيث أمر الرب قائلا: لا تموت الآباء لأجل البنين، ولا البنون يموتون لأجل الآباء، بل كل واحد يموت لأجل خطيته

5 وجمع أمصيا يهوذا وأقامهم حسب بيوت الآباء رؤساء ألوف ورؤساء مئات في كل يهوذا وبنيامين، وأحصاهم من ابن عشرين سنة فما فوق، فوجدهم ثلاث مئة ألف مختار خارج للحرب حامل رمح وترس

6 واستأجر من إسرائيل مئة ألف جبار بأس بمئة وزنة من الفضة

7 وجاء إليه رجل الله قائلا: أيها الملك، لا يأتي معك جيش إسرائيل، لأن الرب ليس مع إسرائيل، مع كل بني أفرايم

8 وإن ذهبت أنت فاعمل وتشدد للقتال، لأن الله يسقطك أمام العدو، لأن عند الله قوة للمساعدة وللإسقاط

9 فقال أمصيا لرجل الله: فماذا يعمل لأجل المئة الوزنة التي أعطيتها لغزاة إسرائيل ؟ . فقال رجل الله: إن الرب قادر أن يعطيك أكثر من هذه

10 فأفرز أمصيا الغزاة الذين جاءوا إليه من أفرايم لكي ينطلقوا إلى مكانهم، فحمي غضبهم جدا على يهوذا ورجعوا إلى مكانهم بحمو الغضب

11 وأما أمصيا فتشدد واقتاد شعبه وذهب إلى وادي الملح، وضرب من بني ساعير عشرة آلاف

12 وعشرة آلاف أحياء سباهم بنو يهوذا وأتوا بهم إلى رأس سالع وطرحوهم عن رأس سالع فتكسروا أجمعون

13 وأما الرجال الغزاة الذين أرجعهم أمصيا عن الذهاب معه إلى القتال، فاقتحموا مدن يهوذا من السامرة إلى بيت حورون، وضربوا منهم ثلاثة آلاف ونهبوا نهبا كثيرا

14 ثم بعد مجيء أمصيا من ضرب الأدوميين أتى بآلهة بني ساعير وأقامهم له آلهة، وسجد أمامهم وأوقد لهم

15 فحمي غضب الرب على أمصيا وأرسل إليه نبيا فقال له: لماذا طلبت آلهة الشعب الذين لم ينقذوا شعبهم من يدك

16 وفيما هو يكلمه قال له: هل جعلوك مشيرا للملك ؟ كف لماذا يقتلونك ؟. فكف النبي وقال : قد علمت أن الله قد قضى بهلاكك لأنك عملت هذا ولم تسمع لمشورتي

17 فاستشار أمصيا ملك يهوذا، وأرسل إلى يوآش بن يهوآحاز بن ياهو ملك إسرائيل قائلا: هلم نتراء مواجهة

18 فأرسل يوآش ملك إسرائيل إلى أمصيا ملك يهوذا قائلا: العوسج الذي في لبنان أرسل إلى الأرز الذي في لبنان يقول: أعط ابنتك لابني امرأة. فعبر حيوان بري كان في لبنان وداس العوسج

19 تقول: هأنذا قد ضربت أدوم، فرفعك قلبك للتمجد فالآن أقم في بيتك. لماذا تهجم على الشر فتسقط أنت ويهوذا معك

20 فلم يسمع أمصيا لأنه كان من قبل الله أن يسلمهم، لأنهم طلبوا آلهة أدوم

21 وصعد يوآش ملك إسرائيل فتراءيا مواجهة، هو وأمصيا ملك يهوذا، في بيت شمس التي ليهوذا

22 فانهزم يهوذا أمام إسرائيل وهربوا كل واحد إلى خيمته

23 وأما أمصيا ملك يهوذا ابن يوآش بن يهوآحاز فأمسكه يوآش ملك إسرائيل في بيت شمس وجاء به إلى أورشليم، وهدم سور أورشليم من باب أفرايم إلى باب الزاوية، أربع مئة ذراع

24 وأخذ كل الذهب والفضة وكل الآنية الموجودة في بيت الله مع عوبيد أدوم وخزائن بيت الملك والرهناء ورجع إلى السامرة

25 وعاش أمصيا بن يوآش ملك يهوذا بعد موت يوآش بن يهوآحاز ملك إسرائيل خمس عشرة سنة

26 وبقية أمور أمصيا الأولى والأخيرة، أما هي مكتوبة في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل

27 ومن حين حاد أمصيا من وراء الرب فتنوا عليه في أورشليم، فهرب إلى لخيش، فأرسلوا وراءه إلى لخيش وقتلوه هناك

28 وحملوه على الخيل ودفنوه مع آبائه في مدينة يهوذا.





سفر التثنية الأصحاح العشرون :

1 إذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلا ومراكب، قوما أكثر منك، فلا تخف منهم، لأن معك الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر

2 وعندما تقربون من الحرب يتقدم الكاهن ويخاطب الشعب

3 ويقول لهم: اسمع يا إسرائيل: أنتم قربتم اليوم من الحرب على أعدائكم. لا تضعف قلوبكم . لا تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا وجوههم

4 لأن الرب إلهكم سائر معكم لكي يحارب عنكم أعداءكم ليخلصكم

5 ثم يخاطب العرفاء الشعب قائلين: من هو الرجل الذي بنى بيتا جديدا ولم يدشنه ؟ ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيدشنه رجل آخر

6 ومن هو الرجل الذي غرس كرما ولم يبتكره ؟ ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيبتكره رجل آخر

7 ومن هو الرجل الذي خطب امرأة ولم يأخذها ؟ ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيأخذها رجل آخر

8 ثم يعود العرفاء يخاطبون الشعب ويقولون: من هو الرجل الخائف والضعيف القلب ؟ ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا تذوب قلوب إخوته مثل قلبه

9 وعند فراغ العرفاء من مخاطبة الشعب يقيمون رؤساء جنود على رأس الشعب

10 حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح

11 فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك، فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك

12 وإن لم تسالمك، بل عملت معك حربا، فحاصرها

13 وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف

14 وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة، كل غنيمتها، فتغتنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك

15 هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا

16 وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما

17 بل تحرمها تحريما: الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، كما أمرك الرب إلهك

18 لكي لا يعلموكم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم التي عملوا لآلهتهم، فتخطئوا إلى الرب إلهكم

19 إذا حاصرت مدينة أياما كثيرة محاربا إياها لكي تأخذها، فلا تتلف شجرها بوضع فأس عليه. إنك منه تأكل. فلا تقطعه. لأنه هل شجرة الحقل إنسان حتى يذهب قدامك في الحصار

20 وأما الشجر الذي تعرف أنه ليس شجرا يؤكل منه، فإياه تتلف وتقطع وتبني حصنا على المدينة التي تعمل معك حربا حتى تسقط







إنجيل لوقا الأصحاح التاسع عشر :



أَمَّا أَعْدَائِي، أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِيدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأْتُوا بِهِمْ إِلَى هُنَا وَاذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي»."



إنجيل متى الأصحاح العاشر :

33 ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات

34 لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض. ما جئت لألقي سلاما بل سيفا

35 فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابنة ضد أمها، والكنة ضد حماتها

36 وأعداء الإنسان أهل بيته

37 من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني





إنجيل لوقا الأصحاح الثاني عشر :

51 أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا، أقول لكم: بل انقساما

52 لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحد منقسمين: ثلاثة على اثنين، واثنان على ثلاثة

53 ينقسم الأب على الابن، والابن على الأب، والأم على البنت، والبنت على الأم، والحماة على كنتها، والكنة على حماتها









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