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|الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - على عجيل منهل - تبرئة محمد حسنى مبارك - من- قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011،
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تبرئة محمد حسنى مبارك - من- قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011،
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|الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - على عجيل منهل - تبرئة محمد حسنى مبارك - من- قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011،