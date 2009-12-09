

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 09:43

المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية









أسدل الستار على قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، المعروفة إعلاميا بـ «قضية القرن»، وقضت المحكمة -محكمة النقض المصرية، ---ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وبهذا الحكم يصبح مبارك غير مطلوب على ذمة أي قضايا أخرى، بعد قضائه ثلاث سنوات في السجن هي مدة العقوبة التي صدرت بحقه، بعد إدانته في قضية القصور الرئاسية.

كما واجهت المحكمة الأخير بما ورد من اتهامات تلاها ممثل النيابة في أمر الإحالة، وجاء رد الرئيس الأسبق: «لم يحدث».

واستمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب، دفاع مبارك، حيث أكد أنه يعتمد في مرافعته على أمر الإحالة، التي قضت المحكمة فيها ببراءة حبيب العادلي ومساعديه، وهي الواقعة والاتهامات نفسها.

وطالب عثمان الحفناوي، محامي أسر الضحايا، المحكمة بسماع شهادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره كان رئيس جهاز المخابرات الحربية أثناء الأحداث- لكنه لم يحصل.

وغاب علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن حضور الجلسة رغم صدور تصريح من المحكمة لهما بالحضور.

وعقدت الجلسة في غياب أهالي الضحايا، في وقت تجمع العشرات من مؤيدي الرئيس أمام مبنى أكاديمية الشرطة منذ صباح أمس، وفور صدور حكم البراءة توجهوا إلى مستشفى القوات المسلحة في منطقة المعادي في القاهرة، مقر إقامة مبارك بانتظار عودته للاحتفال بالحكم.-



قدم للمحاكمه وهو مستلقى على الفراش-



العسكر في مصر حرصوا على- تقديم حسني مبارك إلى المحاكمة مستلقيا على الفراش ، وربما هذه اول مرة في التاريخ - يقدم فيها متهما امام المحاكم وعلى - فراش نومه . والصورة تلك كانت تعني ما تعنيه بان القضاء المصري الذي كان مفخرة المصريين أصبح دمية بيد السلطة التنفيذية -

المتوقع حصل وبعد جولات ونزالات قانونية، صدر حكم محكمة النقض المصرية-ببراءة حسني مبارك، الرئيس المخلوع من جناية-قتل الناس في ميدان التحرير وغيره من الميادين.

ولكن السؤال المطروح من قتل المتظاهرين اذن ؟