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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علي سيدو رشو - ماذا يجري على ارض سنجار؟
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ماذا يجري على ارض سنجار؟
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علي سيدو رشو - ماذا يجري على ارض سنجار؟