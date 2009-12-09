

صادق البصري

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 00:55

المحور: كتابات ساخرة









ينتابني الحزن كلما سمعت بمفردة انتخابات لالشيء الا لقلقي على ذلك المرشح المهلوس الذي يعاني اضطرابات نفسية حادة تجتاحه قبل فترات الانتخابات وبعدها .. وحكاية الرجل في

ما أن تقترب الانتخابات حتى لا أكد أراه أو المحه إذ ينعزل ويتقوقع بمصاحبة تلك الإعراض ،

اتصل بي ذات يوم وكان في حالة يرثى لها قال ( أريد أشوفك ) قلت له أنا متوفر أنت فقط اخرج من عزلتك وقابلني في المقهى حدد الساعة ووصل في الموعد ،

بد ء كلامه إن صحته ليست على مايرام وانه يعاني من أعراض خطيرة لكنه يخشى افتضاح أمره ،

قلت له تكلم وأنا صديقك وكاتم سرك ،

أسرني انه يعاني من قطة وحشيه بمخالب تتسلل إلى ثنايا معطفه وتدخل إلى مسام جلده وتستقر في رأسه وبين أضلاعه حتى لو خلع المعطف تظل سادرة بين أضلاعه ورأسه ما العمل !؟

نصحته أن نذهب إلى عيادة الطبيب ليشخص الحالة ونسمع رأيه ، عارض وقال إن سمعته كسياسي مرشح على المحك كيف يكون منظره وهو يراجع طبيب والانتخابات على الأبواب ويخبره بأعراض مرضه الغير طبيعيه

كان يفضل أن يذهب إلى عارفه اوسيد يعالجه بالآيات والبصاق والتعاويذ ولكن ،

بعد إلحاح مني اقتعته أن نزور الطبيب ونشرح الحالة وسنرى ماذا يقول ،

اقتنع على مضض واصطحبته إلى الطبيب النفسي فلان قبل ذلك انفردت بالطبيب وشرحت له حاله صديقي المرشح وحساسية الموقف فهم الطبيب الأمر وتبادلنا الآراء ، فاستقبله وكشف عليه مبدئيا كأي طبيب يفحص مريض ،

وبعد الكشف صرح الطبيب إن الأمر يحتاج إلى عمليه جراحيه لاستئصال القطه ولا سبيل غير ذلك ،

قال : المرشح المريض هل صدقتني ياصديقي هي هي القطة الوحشية بمخالبها المطينه عيشتي ،

اتفقنا على موعد إجراء العملية وذلك بتكتم شديد ،

جاء الموعد وحالة المرشح يرثى لها ،

هلوسة وضلالات وتمزيق ملابس وهلم جرا

أدخلنا المريض صالة العمليات واستلقى على سرير العمليات وتم زرقه بحقنة منوم لمدة ساعة وفعلا نام نوما هنيئا ،

حتى مضت الساعة واستفاق من الخدر وعاد إلى وعيه قلت له سلامات ياوحش

رد ضاحكا صرت خروفا ،

حينها دخل الطبيب النفسي باسما منتشيا وبين يديه قطة سوداء

وقال : انفرجت الغمة وزال الكرب هاهي القطة السوداء التي كانت تنغص حياتك

وجدتها في مكان قصي بين قشرة المخ والفص الأيمن فسحبتها دون أي ضرر ،

ولكن صديقي المرشح بعد أن رأى القطة أجاب بأسف وحزن

: كلا يادكتور وراح يبكي ويشد شعر رأسه كلا يادكتور كانت قطتي بنية اللون وليست سوداء هكذا

لابد أن في راسي ألوان من القطط ..



صادق البصري /بغداد