

محمد طه حسين

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 23:07

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









الأنسان الهيراكليتي* الفوكوي*

محمد طه حسين

الأنسان الذي أعلن فوكو موته على الورق قبل ما يقارب نصف قرن، يظهر دوماً خلف اسطر السّاسة وتُجّار البشر، غاضباً يُنَبِئُ بسطوته على المراجع الفلسفية والفكرية الميتاانسانية، ويُكَذِّبُ أدعاءات مابعد الحداثيين و يَصرُخَ مرتعشاً أياديه من شدة الغضب: سأهدِمُ ولن أدع الدنيا تستكين، سأُدَمِّر ولم أعطي فرصة التنفس لمن يدعي أعادة أنسنة الكون، أعادة صياغة العقول.

الأنسان الفوكوي كان هو المشروع البنيوي الراديكالي العلمي الرافض لكل المشاريع الهشة التي بنت الأنسان والأنسانية عبر التاريخ. الأنسان الفوكوي مؤسَّس على بُنِيّات عقلية منطقية لا يفسح أي ثغرات لعواطف وأنفعالات الجانب البيولوجي من البشر أن تُتَرجَمَ الى سلوكات اجتماعية وعلائقية. أنه لا يسلك أنعكاسياً، لا يتحرك شرطياً، لا يشعر عاطفياً، ونوستاليجياً، لا يلتفت لا للماضي ولا يراهن على المستقبل والأزمان التي لا يعيها ولا قدرة له للتنبؤ بكيفية أِتيانها.

الأنسان الفوكوي هو الأنسان الهيراكليتي، الذي يقدم نفسه مجرداً من التأريخ، منسلخاً من القيم الغاضبة، البالية النتنة، التي لم تفلح بأيجاد انسانٍ فريدٍ واعٍ بنفسهِ وجسدهِ وعقلهِ وزمنهِ ومكانهِ.

الأنسان الفوكوي هو متبرئ من كل الحكايات التي سلبت العقول جيلاً بعد جيل، وأطلقت العنان لكائنات الموت، لأبطال الخيال، والأحلام، أن يسيطروا على أذهان الأحياء ويقودهم بوخزات البغاة.

حلَّل فوكو الأنسان بمشراح فكري تأريخي جينيالوجي طبقاتي الى أن وصل الى مناهل الفساد الأنساني ومنابع الذهن النتن، رأى بأن الكائن المؤنسن على هذا الشكل الموجود بيننا في كل الثقافات دون استثناء هو من أخطاء الفكر الذي أخذ فيما بعد صيغاً تأليهية مقدسة واستُنسخَت منها ولادة بعد ولادة. أو بالأحرى من أخطاء التطور الذي استهزء به فيما بعد العبقري داروين بسلالته و عاد به الى أجداده الزواحف!.

الشكل الأرقى لأنسان اليوم هو مبني على القوة التي ينتجها سواعده وأطرافه لا عقله، هو يبكي أكثر مما يضحك، يكره أكثر مما يحب، يقتل أكثر مما يُحيِي، يهدم أكثر مما يبني، يسرق أكثر مما يعطي، يهرب أكثر مما يأتي، يغضب أكثر مما يفرح وهكذا دواليك. فكيف أذن نأمل من هذا الطراز الأنساني أن يظهر كمنقذ أسطوري يهدينا الى المسلك الصحيح والسوي لأنسانٍ مبدعٍ ومرن، مستقرِ متوازن، مفكر عقلاني لا منفعل هيجاني.

النموذج الهيراكليتي للأنسان الفوكوي الخارج من العتمة الى النور ليس الّا نفسه هو(ميشيل فوكو) ومجموعة أفراد فلاسفة ومفكرين عاشوا يترددون صيحة الفشل لمشروع الأنسانية عبر التأريخ ونادوا بأستمرار لأمكانية أعادة الأنسنة والعقلنة، حيث دمقرطة السلطة والحرية والأقتصاد والسياسة والثقافة بمعناها البنيوي الأستكشافي الفاحص، وليس من خلال اللجان والتوافقات التي تراعي توازنات القوى الكلاسيكية المنتجة لنفس العقول المركبة بكيمياء الأنفعالات والعواطف البدائية.

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*الأنسان الهيراكليتي: استعارة من فلسفة هيراكليتس" من العتمة الى النور...في الأعتام أذن يبدأ التفكير"، اي الأنسان الجديد، في كتابه (جدل الحب والحرب).

*الأنسان الفوكوي: اشارة الى مفهوم موت الأنسان لميشيل فوكو.