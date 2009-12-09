

جاسم الصغير

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 23:06

المحور: الادب والفن









لن أهاجر ..

وجرح الوطن غائر ..

ودموع الثكالى نهر سائر ..

لن أهاجر ..

واترك أرض الأجداد

يبعثرها ظلام وأقدام عاثر ..

لن أهاجر ..

واترك مشكاتك التي ترنو لها عيوني ..

ونظرات الأطفال تملأ قلبي وجفوني ..

اقولها

بكل حبكِ يابغداد ..

حاضرة الدنيا وزمانها ..

لن أهاجر .. لن أهاجر .. لن أهاجر

وفي ملئ جفنيكِ حاضر ..

وفي حدقات عيونكِ ساهر ..