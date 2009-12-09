

رائد الحواري

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 22:30

المحور: الادب والفن









المرأة والشاعر في قصيدة

"عيد سعيد عمر مديد"

نايل ضميدي

جميل أن نجد ما يؤكد القول: "أن المرأة لها أثر ايجابي مطلق على الرجل، كما هو حال الطبيعة والكتابة، لكن في واقعنا العربي تكون الغلبة والحضور الأقوى للمرأة، على بقية العناصر المهدئة.



"نايل ضميدي" في هذه القصيدة أعطانا دليل واضح على دور المرأة الحيوي في تخليصنا من حالة الضغط والشدة التي تلازمنا، فهي استطاعت أن تمحو كل القسوة والشدة والعنف من نفس الشاعر وتجعله يستخدم لغة بيضاء ناعمة مطلقة، وهذا ليس بالأمر اليسير، خاصة على شاعر، يحمل المشاعر المرهفة والاحساس الرقيق.

أن تكتب قصيدة بالغة وألفاظ ناعمة في ظرف في غاية القسوة، يعتبر اختراق للمألوف وتجاوز للعادي، كل هذا فعلته المرأة في الشاعر، فهي تؤكد قوة وأهمية حضورها، وأثرها الايجابي عليه، وكأنه من خلال هذه القصيدة يدفعنا/يدعونا إلى التقرب من هذا الكائن الذي يستطيع أن يمحو/يزيل الكآبة والضغط عنا.

إذا ما استثنينا البداية "لا تعذيبي" التي تعطي مدلول نفي العذاب، لكنها تستخدم لفظ غير منسجم مع المضمون المطلق، نجد بقية الالفاظ في القصيدة بيضاء وناصعة، وكأنه بعد البداية التي جاء تعطي مضمون أبيض بلفظ " لا تعذيبي" استدرك ذاته في العقل الباطن وأخذ يتماهى مع المرأة تماما، بحيث تخلص من كل ما هو متعلق بالقسوة أو الضغط.

نتقدم من القصيدة التي جاءت في الالفاظ بهذا الشكل: "حبيبتي، قلبي، حبك، تناغم، هتف، عزف، ساكن، وردك، ينابيع، الشغف، الورد، زهر، خدك، رحيق، رشف، ميلادك، نجمة، القمر، انكشف، نور، وجهك، ضيائك، انكشف، يستحي، الشعر، الحرف، السعادة، يرتوي، عيونك، دفأ، حياتي، العمر، بسمتك، ضحكتك" إذا ما توقفنا عند هذه الألفاظ نجد الشاعر يستخدم الالفاظ الناعمة بشكل تصاعدي، بمعنى يستخدم ألفاظ أنعم وأهدي وأرق، كل هذا يؤكد قدرة المرأة على تخليصنا مما نحن فيه.

عيد سعيد عمر مديد

لا تعذبني حبيبي قلبي في حُبك رجف

يا عيوني كم أحبك قلبي في أسمك هتف

والاسم فينا تناغم لحن حبي كم عزف

أنت ساكن في وريدي لا تقول أنها صدف

وردك الداني سقيتو من ينابيع الشغف

والورد زهّر بخدك من رحيقك كم رشف

في ميلادك ألف نجمه والقمر توّ انكشف

يستحي من نور وجهك من ضيائك انكسف

يوم عيدك جيت ألبّي والشعر عندك وقف

قام ينضمك قصائد من دواوين الحرف

كل عام العمر عندك بالسعادة والأنف

يرتوي منك حبيبي من عيونك والطرف

يا دفا قلبي وحياتي بسمتك فوق الوصف

ضحكتك أفراح عمري أرتشف منها العطف

كل أطياف المودة قلبي ل صوبك لهف

لا تعذبني حبيبي قلبي في حبك رجف