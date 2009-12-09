أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عدنان سلمان النصيري - شعرالهايكو.. وموجات نقديه فوق الصوت!!


اخر الافلام











المزيد.....

شعرالهايكو.. وموجات نقديه فوق الصوت!!


عدنان سلمان النصيري
الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 21:59
المحور: الادب والفن
    


يبقى سؤالنا من باب الرحمه بالهايكو وكل ابناء عمومته وعشيرته من الشعر الياباني .. كالتانكَا والسنريو والهايبون ، فالى متى يبقى بعير النقد واقفا على التل؟؟ .. اذا كان مش قادر ينزل انزلوه بالرافعه .. واذا كانت الحجه بانه أعور، لا يأكل الا من جانب العين التي يرى بها، فلابأس سنترك الجزء الباقي ليأكله اعورا اخر .. واذا كان اقطب الذيل ، لان بعاريره شاخصة ترسم مسار طريقه ،على عكس صاحب الذيل الطويل الذي يوزع بعاريره على طول الطريق يمين وشمال، مضيعا اثر تتبع مساره ، فلا بأس لنتجنب بعاريره ونهتدي لاكمال الطريق ..واذا ماكان اعرجا لان مرتسم الخف يترك تباين باثر التمايل وعدم الاستقرارعلى ارض الواقع ، فلا باس ايضا من ان نصل اخيرا ، خيرٌ من ان لا نصل الى الابد ..
مخاطبه لكل ااصحاب النظريات الفتيه بالفلسفة والتأطير لهذا النمط الشعري .. وخصوصا من الاحفاد الذين يراهنوا على حمل جينات الجاحظ والمتنبي وابن جني وتابط شرا .. ولكل من من يريدون ان يكونوا اخوانا لباشو و شيكي و بوسون بالرضاعه .ارحمونا يرحمكم الله قبل ان تقع اقلامكم بهاوية العذاب ، بعد احلامكم الورديه وانتم تحاولون فيها تسلق جذائل الشمس باواخر الليل تحت سخرية القمر.
الى متى والبعض لازال يرى من الهايكو خربشة قطط، او خرخيشه، او زمارة اطفال يزمرون بها بالحان مقرفه ما انزل الله بها من سلطان .. او يتداولونه كخبر اعلامي بائس .. او كمعلومة تنبؤ جوي منسوخ باخر الاخبار ..او كحتوته زغننه قبل النوم تحكى للاطفال تقليدا لجدتي المريضه .. او كبديهيات لثقافة تعليم متلازمة الدوم والتوحد .. كما هو بالحوت الكبير ياكل السمك .. أوالطيور تنقر الحبوب ووووو..ارحمونا يرحمكم الله يا ابناء عرافه.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عدنان سلمان النصيري

إجمالي القراءات: 139,916
المقالات المنشورة: 69
- وسطية الدين بين الانتصار والانكسار!! ج1
- حتوته زغننه جداً !!
- نرجسية عُلْجوم !! (هايبون)
- يَعلْو هُبلْ !!
- لماذا أنتِ يا كراده ؟؟
- طريق الفناء !! (هايبون)
- وأد الأنثى من جديد !!
- خيبه و إلتماس !!
- خيبه و التماسْ !!
- ثقافة الازهار و الورد بتراث الشعوب ..
- ج4 صرعات الحجاب والسفور بالعراق الحقبه الثالثه من ( 1980 200 ...
- عشق فراشه !!
- من يوميات نحله ج2
- عقدة رجل طفل !! (قصه قصيره)
- أصنامهم مُهرّبه جيئت بها البعران !!
- من أعماق الرغبه!!
- تحتَ أزيز ألدبابير
- صرعات السفور والحجاب بالعراق (الجزء الثالث )
- صرعات السفور والحجاب بالعراق (((الجزء الثاني )))
- أعرابهم مُستعربه

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الرئيس السنغالي يعزي جلالة الملك في وفاة طالب مغربي
- في -الثقافة الجديدة-: الحركات الدينية بين الخطاب الأصولي وال ...
- معارض فنية وثقافية بمهرجان فن جدة
- إلياس نصر الله يوّثق القرن الفلسطيني الأول
- -آخر الرجال في حلب- يُعْرض ببرلين
- الملك ورئيس الكوت ديفوار يعطيان انطلاقة أشغال بناء مسجد “محم ...
- 50 مليون مشترك في خدمة سبوتيفاي
- الموظفان المسؤولان عن خطأ الأوسكار الشهير يُمنعان من العمل ف ...
- ميسي يدخل قاموس اللغة الإسبانية
- بالصورة.... وفاة فنان سوري شهير خارج بلده!

المزيد.....
كتب ودراسات
- حركية التدوير في الشعر النسوي العربي / جعفر كمال
- جوْقاتٌ كوبانيِّة / ريبر هبون، بنار كوباني
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عدنان سلمان النصيري - شعرالهايكو.. وموجات نقديه فوق الصوت!!