

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 21:58

المحور: الادب والفن









يا حبيبي

يا رغبة النفس الوحيدة

يا جنة الخلد

يا أمنيةً لا تزال بعيدة

يا حلم كلِّ ليلة

يا آمالٍ وأوهامٍ سعيدة

هل لي بلقائك

وأقبل اللّمى

شفةً أجمل فتاة

شفة سيدة الدنيا التليدة

هل لي بأن أسوح يدي

على هضاب جسمك

وأمسد مناطق كانت ولا تزال

أبيةً مجيدة

هل لي بأن أغازلك

وأسبك في وصفك

اوصافاً فريدة

هل لي بأن أقطف زهرتك

ونتشارك كأس الحياة المديدة

هل لي بأن آخذ بيدك

وأدخلك قفص الدنيا

ونشعل شمعة الهوى

ونارٍ أبد الدهر مقدسة

نار المحبة الوطيدة