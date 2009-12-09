

عباس علي العلي

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 21:58

المحور: الادب والفن









ستمطر غدا حليبا

وسمنا وعسلا

قال.... ربما سيكون

حجرا

قالت ستكون الشمس بلون الورد

وتمنح الإنسان ضلا وثمر وبعض الدفء

قال.... أو قيد يكون لهيبا مستعرا

قالت....

سيأت صباح الغد كبائع متجول

بين القرى النائية

في حعبته الفرح البرئ

ويمنح الضحك للأطفال

وللصبايا بعض أحلام

قال

وربما

يحمل الموت ببضاعة غير مزجاة

تحمل الموت قدرا

قالت

ستغني العصافير على أشجار التين

ويحمل الكرم المدلى

سكرا وخمرا

قالت وقد تعشعش في الأشجار بوما

وتحت ظل بقايا الجذع يولد

ثعبانا

يكمن فيه الغدر

وقد يفتك بسمه المكنون

ويضحى الأمر أكثر سوأ

وأشد شرا

قالت....

وأين الرب اللطيف في صنعته

وأين كان العقل في فعلته

فهل كل ما يجري فيه العبث

كان أو فعلا بطرا

دع الشمس والماء والريح

دع النجوم تشرق من أوكارها ودع الناس تعشق القمرا

دع الروح

ترسم للخطوات دربا يأخذ المارين صوب النور

ولا تزرع فيهم اليأس والخدرا

دع ما لمالك الملك ملكه

وأسعى برجليك

لأقرب الأشياء رشدا