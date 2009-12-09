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حوار مع صديقة النت


سفيان الروكي
الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 21:57
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


-صديقي لماذا تعيش اللحظة ولا تفكر كثيرا بما هو قادم ؟
-صديقتي يكفي أنك قلت أنه قادم !
-لكن من لا يفكر في المستقبل حياته لا معنى لها على الأقل بالنسبة إلي !
-أنا لن أجادلك في رأيك الخاص ، لكن لنأخد الفكرة ونرفعها إلى مستوى أعلى ونرى هل حقا الإهتمام بالمستقبل أفضل من عيش اللحظة !
-وضح أكثر ، فأنا كما تعلم لم أتعرف عليك إلا عن طريق النت ، كما أنني لا أستوعب الكلمات الغامضة بسهولة ..
-حسنا صديقتي ، ألا ترين أننا في حياتنا منذ الطفولة بل منذ أول ثانية لنا في هاته الحياة نبدأ كفاحنا من اجل أشياء لم تحصل ويمكن ان لا تحصل إطلاقا فننسى بشكل رهيب ما يحيط بنا من أشياء رائعة تستحق أن نهتم بها أكثر من اهتمامنا بما سيقع في المستقبل ..
انظري مثلا كيف نتشوق ونحن أطفال إلى أن نبلغ سن المراهقة لكي ننطلق بشكر أكثر حرية وإستقلالا عن تفاهات الأطفال ، لكن سرعان ما يتغير الوضع عندما نصبح شباب مراهقين ننسى ذلك ونبدأ في التطلع وإرهاق أذهاننا بالتفكير في سن النضج وتحمل المسؤولية أقصد الشغل وبناء بيت والزواج وإنجاب الأطفال إلخ ...فتضيع مراهقتنا في ثنايا أحلام مستقبلية محتملة ، بعد ذلك وإن تححق ما ذكرته نتجاوز مرة أخرى أعمارنا ونبدأ في التفكير بشيخوختنا وتزويج أبنائنا ثم الإكثار من العبادة لننال الجنة ونكون من أهلها ...
إذا لاحظت صديقتي فنحن منذ نعومة أظفارنا نشيخ أو يمكنك القول أن الإنشغال بالمستقبل يضيع علينا كل مراحل نمونا ونموت منذ لحظة ولادتنا ...وبالتالي...
-(قالت مقاطعة كلامي ) ،لكن إذا لم نفكر بالمستقبل فنحن قد نواجه متاعب وعقبات كثيرة ،فمثلا إن أنا لم أدخر بعض المال للغد قد أجد نفسي يوما ما بدون ماكل أو ملبس ...
-كما قلت (قد تواجهين ) وقد لا تواجهين ،كل الإحتمالات واردة ،لكن أيهما أفضل أن تقتلي طفولتك وشبابك من أجل إحتمال قد يتحقق وقد لا يتحقق ،أم أن تعيشي طفولتك بشكل طبيعي وتعيشي كل فترة من فترات حياتك كما يجب وحتى في هاته الحالة ستجدين نفسك أمام إحتمالات أخرى ...
-وما الحل في نظرك ؟
-بالنسبة لي (وهذا الرأي يخصني أنا وحدي ) أعيش كل لحظة بجمالها بحزنها بفرحها بألمها بكل متغيراتها أفضل بكثير من الإنشغال بمعالجة إحتمالات قد تتحقق وقد لا تتحقق ،فمثلا قد أقول لك أنه بعد سنتين سيظهر وباء ما فهل سيحتشد العلماء لإيجاد دواء له تاركين كل الأوبئة التي تعصف بالبشر في لحظتهم الراهنة ،طبعا لا ومن يقول نعم ،لن أقول انه مخطئ لكني لن أستطيع مواصلة النقاش معه .
-شكرا صديقي على حوارك المثير هذا
-لا لا لا ، لا شكر بين الأصدقاء حتى لو كانوا فقط على النت .

(مقتطف من حوار مع صديقة على النت )





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سفيان الروكي

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - سفيان الروكي - حوار مع صديقة النت