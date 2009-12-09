

الحزب الشيوعي العراقي من التأسيس الى اربعينات القرن المنصرم

خالد حامد

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 21:56

المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق







2 الحزب الشيوعي العراقي

بعد ان اوجزنا بشكل مبسط ومختصر السلسلة التاريخة لنشأءه الاشتراكيين العراقيين من البداية وصولا الى تشكيل منضمات على اساس مناطقي في الجنوب والوسط وأخيرا الى تشكيل ( لجنة مكافحة الاستعمار والاستثمار). والتي لم تدوم هذة اللجنة سوى بضع اشهر ليتم تغيير اسمها الى الحزب الشيوعي العراقي عام 1935 وفي فترة التأسيس تمكن الحزب من انجاز عدة مهمات منها اصدار صحيفة سرية حملت اسم ( كفاح الشعب ) عام 1935 وهي اول صحيفة في تاريخ الحركة الشيوعية في العراق وهي مطبوعة صادرة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وقد صدر من هذة الصحيفة (5) اعداد فقط حملت في صفحاتها مهمة طرد المستعمرين وضمان حرية الشعب . وتوزيع الاراضي على الفلاحيين .ومصادرة املاك المستعمرين وغيرها الكثير هذة بالاضافة الى قيام الصحفية وبسبب حماسة الشيوعيين انذاك الى مهاجمة رئيس الوزراء انذاك (ياسين الهاشمي) بالقول . هل تعلم ان رئيس الوزراء يدعوا الى الفضيلة في النهار ويقضي ليلة مع مومس صغيره اسمها ماري كسبرخان. هذة الهجوم وغيرة هز صورة الرجل المتدين في نضر الناس مما اغضب رئيس الوزراء واصدر اوامرة للشرطة لمطاردة الشيوعيين وبسبب قلة الخبرة التنظيمية للحزب انذالك فقد تم اعتقال سكرتير الحزب عاصم فليح ومهدي هاشم و وقع زكي خيري ايضا في قبضة الشرطة وتشتت الشيوعية في العراق تماما هاذا بالاضافة الى توقف صحيفة ( كفاح الشعب ) عن الصدور.حدث كل هاذا مع اسثناء وحيد هوا الخط الشيوعي العسكري فقد بقى متماسكا نسبيا رغم بعض الاعتقالات التي حدثت في صفوفة لكن بقى متماسك بسبب محافضتة على السرية .

وفي نفس هذة الفترة سنحت الفرصة مشاركة الحزب الشيوعي العراقي في المؤتمر السابع للأممية الشيوعية ( الكومنترن) اذ كان حدثا ذات اهمية من خلال التعرف على خبرة الاحزاب الشقيقة لاسيما في الدول التي تقارب العراق من ناحية الوضع السياسي والاجتماعي . اوفد الحزب عاصم فليح ليكون ممثلا للحزب الشيوعي العراقي في اواخر 1935 لكن السلطات الفرنسية قد منعت مغادرتة اثناء مرورة في حلب واعادتة الى العراق بعد ذالك قرر الحزب ايفاد قاسم حسين بدلا عنة وقد سافر هذا فعلا وشارك موفد العراق مع احد عشر موفدا عربيا من الاحزاب الشيوعية الفلسطينية والسورية واللبنانية والجزائرية والمصرية والتونسية .

وحين قدم موفد العراق طلب الانتساب الى الاممية اعترض القسم المختص في الاممية الشيوعية عن الحركات الشيوعية قائلا ان القسم لايملك اي وثيقة عن الحزب الشيوعي العراقي وطالب بتأجيل البت الى حيت تدارس الموضوع وقرر قبول الحزب مراقبا فقط الى حين 1936 حينها تقرر قبول الحزب عضوا كامل الحقوق .

وخص الكومنترن الشيوعيين العراقيين بقولة . الهدف الاساس هوا اقامة جركة وطنية تحررية ثورية جماهرية وتوحيد العاناصر الثورية في حزب قانوني جماهيري يرفع برنامجا ديمقراطيا .عاد قاسم حسن من المؤتمر وهوا مشبع بفكرة السعي الحثيث لعقد جبهة شعبية ضد الاستعمار وكان قد قاد الحزب بعد انزواء عاصم فليح عقب خروجة من السجن بسبب الاحداث التي جرت للحزب بتزامن مع ايفاد قاسم حسن .

مرحلة اعادة البناء الجديدة

بعد حملة الاعتقالات التي جرت لقيادة الحزب وباقي الكوادر وصل الحزب الى شفا الانهيار 1935 لكن ما لبث ان سقط الحزب حتى استطاع من ان يلمم جراحة من جديد من خلال تصدي قيادة جديدة لواجهة الحزب وتنظيم باقي الرفاق والجماهير الموالية

من جانب اخر في هذة الفترة فقد قام بكر صدقي وهوا احد جنرالات الجيش بنقلاب على حكومة بغداد ودام انقلابة قرابة الاربعة اعوام والنصف قادة فيها البلاد بنظام شبة عسكري وقام بهجوم واسع على الشيوعيين بدأه بالقول ( ان هناك اشخاصا تحدثو عن استعداد مسبق لتقبل الشيوعية في هذة البلد .ولكن اين هي مصانعنا واين هم عمالنا ؟ واين هم رأسماليوننا وأين هوة رأس المال الذي يضطهد بسببة .لهذا فأن اولئك الذين ايدة الشيوعية لايمكنهم ان الا من احدى الفئتين . اما انهم اشخاص سذج قليلو المعرفة . او اشخاص يريدون للبلد شرا وتحركهم ايدي اجنبية لاشك في ذالك وانتهى بكر صدقي بقول جملة تهديدية الشيوعية لا تتلائم مع الحكم الملكي وأنا كرئيس لقوة الاصلاح اعلن هنا .استعداد الجيش لسحق اي حركة شيوعية كانت او غيرها . تنهتك حرمة العرش وأن بدرجة صغيرة ). وبسرعة كبيرة اصبحت الشيوعية محرمة قانونيا بعد ان اضيفت الى قانون العقوبات البغدادي واصبح هذة القانون مثل السلاح يشهر بوجة كل شيوعي عراقي .

اتجه الشيوعيين في حينها الى تأسيس ( جمعية الاصلاح الشعبي) لسببين اولهما عدم قانونية وجود حزب شيوعي وثانيهما بسبب الاستغلال الاقطاعي الذي استفحل بصورة كبيرة وحركة الاحتجاجات التي جرت في حينها وقد كان الشيوعيين من من محركي تلك الاحتجاجات .

بقى حال الحزب الشيوعي في سبات قرابة السنتان والنصف وحلت بدلا عنة جمعية الاصلاح في تلك الفترة بسبب الاحداث التي تم ذكرها بشكل مختصر وفي عام 1938 بدأت بذرة جنين جديد للحزب تمنو من جديد من خلال عبدلله مسعود القريني ذالك الطالب البصري الذي كان يدرس في كلية الحقوق في بغداد فقد كان لة الدور الاكبر في ربط نشاط الطلاب الشيوعيين في البصرة وبغداد وساهم في عملية تثقيفهم بصورة كبيرة مما شد من عزيمتهم قليلا

وفي كانون الثاني من عام 1938 عاد يوسف سلمان يوسف من موسكو وراح يدرس الحال التي انتهى لها الحزب و وضع كل المنظمات الحزبية التي كانت بة وما وصل الية الوضع العام

وقرر اللقاء برافقة القدماء في البصرة والناصرية وبغداد وتم التدوال حول افكارهم وبشأن العمل المقبل . استقر يوسف ( فهد) في بغداد واشتغل عامل في معمل كيمياوي صغير يملكة احد الاخوه الشيوعيين الذي كان يدرس الكيمياء في دار المعلمين الابتدائية استقر حالة المعاشي وفي نهاية عام 1940 كانت باكورة نشاط منضمتة اصدار جريدة مركزية للحزب بأسم ( الشرارة) في عام 1940 كانت المهمة اصعب من السابق اذ على يوسف سلمان يوسف اعادة الثقة الى كل الرفاق وتشكيل تنظيم حزبي اقوى من السابق وكذالك اعادة دراسة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية العامة للبلد من اجل وضع الاهداف المناسبة للحزب و موقفة من هذة القضاياه

بدأت كل تلك البوادر مع طرق طبول الحرب العالمية الثانية والدعاية الفاشية التي بدأت شيئا فشيأ تحتل العالم وبدأت وكان الحرب ستشمل العالم كلة واستغلت الحكومة ذالك من أجل بث الدعاية الفاشية بين ابناء الشعب من اجل كسر ضهر القوى واليسارية والتقدمية بمرور الوقت بدأت الحرب كأنها تشبة نضريتها الاولى بسقوط الدول الاوربية واحدة تلو الاخرة وصولا الى انهيار فرنسا المفاجئ

كانت المهمة الاساسية والاولى التي واجهت الحزب في الاربعينات هي ترسيخ وحدتة وتماسكة وتصليب اعضائة و رفع مستوى وعي افرادة وتخليصة من العيوب والشوائب التي لاصقت تنظيمة في بداية الثلاثينات وبدء الامر صعبا على بعض الشيوعيين ان يتفهموا الاسس التي يقوم عليها الحزب كما اراد فهد وبات امرهم مرهون بما تلقنة القيادة لهم

حيث يؤكد فهد في رسالة ان التنضيم ليس الجوهر القضة التي يناضل من اجلها الحزب لكنة ضرورة تاريخية لكل مراحل حركتنا للوصول الى الهدف النهائي اي الحزب هوا الوسيلة البرولتاريا الى بلوغ هدفها الذي هوا بناء الاشتراكية والتنظيم يتطور ويتكامل ديالكتيا مع تطور الحركة وتكاملها وبالارتباط مع حركة المجتمع والظروف المحيطة .

اراد ان يوصل رسالة بأن تنظيمنا ليس من اجل التنظيم فقط بل هوة ضرورة للوصل الى غايتنا النهائية والتي على جميع الرفاق معرفة الطريق اليها









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