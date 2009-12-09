

ألأمم المتحدة المطالبة بمحاكمة سوريا على جريمة حرب، تتناسى عشرات جرائم الحرب الموثقة الباقية بدون محاكمة وعقاب

ميشيل حنا الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 16:28

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







جرائم الحرب كثيرة منذ تأسيس الأمم المتحدة ، واجهزتها تصر على ملاحقة سورية على جريمة حرب ما. فقبل يومين، طالب "باولو بنيهرو"، المعني بقضايا جرائم الحرب، بمحاكمة سوريا، كما ادعى، لقصفها قافلة مساعدات انسانية متسببة بمقتل عشرة عاملين بالاغاثة.



خطوات الأمم المتحدة واجبة الاحترام عندما تمارس بشمولية وبدون تمييز وتسييس. لن أناقش صحة الاتهام، فسوريا ربما أخطأت، ولكنها أخطاء في معرض رد هجمة تعرضت لها البلاد، وليست في اعتداء على آخرين. وأود تذكير الأمم المتحدة ببعض جرائم الحرب الواضحة اتي وقعت، ولم يلق اي منها محاكمة دولية.



هذا الجدول فيه بعض من فيض. ويشمل بعض الحالات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقضية السورية، دون التطرق لما ارتكبته فرنسا خلال استعمارها للجزائر، ولا لما ارتكبته اميركا بغزوها غير المبرر للعراق باعذار ملفقة عام 2003 واعترف بوش الابن بارتكابه خطأ في تنفيذه، ومع ذلك لم يقدم لمحاكمة دولية رغم آلاف القتلى والمعذبين في سجن ابو غريب وغيره.



أ) بعض الجرائم بحق الفلسطينييين:

1) في 22 يوليو 1946، قامت عصابات اليرغون الاسرائيلية بتفجير فندق الملك داوود بالقدس، حيث الادارة المدنية والعسكرية للانتداب البريطاني على فلسطين. حصد التفجير 91 ضحية ولم يحاكم مرتكبو الجريمة أمام محكمة دولية.

2) مذبجة دير ياسين عندما هاجمت عصابات شتيرن (بيغن رئيسها) في ابريل 1948 قرية دير ياسين اثناء تواجد رجالها في القدس لتشييع عبد القادر الحسيني الذي استشهد قبل يوم في معركة القسطل. ومارست ابشع الأعمال، فبقرت بطون الحبالى وهتكت اعراض العذارى مثيرة الرعب بالمجتمع الفلسطيني غير المسلح حول كيفية حماية نسائهم، مما أدى للهجرة السريعة الى دول الجوار حماية لأسرهم. ولم تجر محاكمة ايا من هؤلاء، بل تم دمجهم بالهاجناه الذي بات جيش الدفاع الاسرائيلي الذي ارتكب لاحقا مذبحة كفر قاسم وغيرها .

3) في 17 سبتمبر 1948 قامت عصابة شتيرن باغتيال الكونت السويدي"فولك برنادوت" اثناء تواجده في القدس لأداء مهمة الوساطة السياسية بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وطوى النسيان قضية اغتياله، حيث جرت في شباط محاكمة مرتكبي الجريمة "يالين مور" و"ميتاهو شوليتز" بتهمة الانتماء لمنطمة ارهابية، وليس لاغتيالهما برنادوت، وحكما بالسجن ليقضيا أسبوعين، فيطلق بعدها سراحهما رغم ارتكابهما جريمة بحق الأمم المتحدة ذاتها باغتيال وسيطها.

4) في نوفومبر 1967، اصدر مجلس الأمن بالاجماع القرار 242 الذي يلزم اسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة والعودة لحدود 1967. وماطلت اسرائيل بتفسيرها القرار رغم تفسير صائغه اللورد كارادون بأن المقصود الانسحاب من كل الأراضي.. ولم تقدم اسرائيل لمحكمة دولية لامتناعها عن تنفيذ قرار اممي. بل شرعت تقضم أجزاء من الأراضي المحتلة وتحولها لمستوطنات. وصدرت قرارات لاحقة عن مجلس الأمن تدين تصرفاتها ، آخرها القرار 2334 الذي يلزمها بالتوقف عن بناء المستوطنات. لكن اسرائيل لم تحترم القرارات الأممية مما يستوجب تقديمها لمحكمة دولية، بل ولفرض عقوبات قاسية عليها.

5) الجريمة الأكثر وضوحا ولم تتم محاكمة دولية لمرتكبيها. هي مذبحة صبرا وشاتيلا في سبتمبر 1982 والتي حصدت 3000 ضحية. فرغم محاكمة اسرائيل لآريال شارون وزير الدفاع الذي اشرف من بناية مرتفعة على تنفيذ القوات اللبنانية للعملية البشعة، وادانته وتحميله المسؤولية، قد شكل أساسا لتقديمه مع قادة القوات اللبنانية لمحكمة دولية، فان شيئا كهذا لم يحصل، بل حصل العكس وأصبح شارون رئيسا لوزراء. اسرائيل.

6) في عام2009، قصفت اسرائيل غزة بغاز الكلور المحظور دوليا. وارتفعت أصوات تديننها، لكنها لم تطالب بمحاكمتها دوليا.



ب) لا شك أن الحكومة السورية تسببت بمقتل البعض بغلرلتها الجوية التي أصابت أحيانا أهدافا مدنية. ولكن ضحاياهم لا تقارن بما ارتكتبه المعارضة السورية من جرائم بقيت بعيدة عن محاكم الجنايات الدولية. وهذه بعض النماذج :

1) اغتصاب الفتاة القاصر ماريا عام 2013 بمدينة القصير من قبل 15 مسلحا من النصرة. وتقول ممثلة الأمم المتحدة زينب بنغورا في تقرير لل UN، أن الاغتصاب بات يستخدم كالسلاح الناري والكيماوي.

2) وفي 2013 شنت داعش والنصرة قبل افترافهما، هجمة باتجاه مدينة اللاذقية. وفي طريقهما ضمن عملية عائشة البكار، وقبل أن تردهما القوات السورية، قطعا رؤؤس عدد من عائلات علوية كثيرة. وشمل قطع الرؤوس شيوخا ونساء وأطفالا.

3) وفي عام 2014، لدى اجتياح المعارضة لمعامل عدره، قطعوا رؤوس 160 عاملا من غير المنتميين للسنة.

4 ) انتهكت المعارضة المسلحة بأطيافها المواثيق الدولية الصادرة منذ 1949 حول التعامل مع الأسرى، فقتلت المئات منهم، ناهيك عن 1700 من الجنود غير السنة تم اعدامهم بمعسكر سبايكر في العراق. وفي سوريا، وثقت BBC قطع رؤوس ثلاثة موظفين حكوميين امام الكاميرا. وفي سبتمبر 2013 نشرت التايم مقالا "لسي جي شيفرز" وصف فيه اعدام 17 جنديا سوريا اسيرا. وفي خان العسل نفذ في 2013 اعدام عشرين جنديا سوريا معصوبي العينين. وهناك شريط UTUBE يعرض 51 جثة جندي ومدني نفذ فيهم الاعدام رميا بالرصاص. وفي 13 مايو 2013 اعدم في دير الزور11 جنديا سوريا. كما قطع رأس الأب الايطالي باولو واختفى مطرانان، واغتيل طعنا راهب في حمص، بينما أكل مسلح قلب فتى أمام أعين والديه.

5) توالت تفجيرات السيارات المفخخة والاعمال الانتحارية الأكثر بشاعة من القصف الجوي السوري. وهناك العديد منها آخرها في نهايات 2016 عندما فجرت سيارة على جسر قرب اللاذقية وقتلت أربعين شخصا. وقبل أيام ثلاثة تفجيرات بحمص قتلت خمسين ضحية، وغيرها كثير.

فهل من نقاش بعد ذلك.

ميشيل حنا الحاج

كاتب، مفكر ومحلل سياسي

مستشار في المركز الأوروبي لمكافحة الارهاب - برلين

عضو في مركز الحوار العربي الأميركي - واشنطن













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