

عصابة ولاية الفقيه وافتعال الأزمات!

عادل محمد - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 14:35

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







من المؤسف حقاً أن تخضع إيران بلد الأمجاد والحضارات لسيطرة نظام شمولي ديكتاتوري تعطل فيه القوانين والقضاء والدستور والحريات الشخصية والعامة وتعتمد على القوة والبطش والقتل في بسط نفوذها على المواطنين وإرهابهم من خلال عصابات أمنية متعددة تتبع للحاكم مباشرة بحيث تمارس أعمال الاعتقال والقتل بدون أي محاسبة أو رقابة عند أي كلمة نقد للنظام والأوضاع المتردية!.

عصابة ولاية الفقيه تشبه البكتريا والطفيليات التي تعيش في الزبالة والمستنقعات، تعتمد على اختلاق الأزمات في المنطقة من أجل التغطية على الأوضاع السيئة والمتردية داخل إيران ولفت الأنظار إلى خارج البلاد.

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الأزمات الداخلية وسياسات الاستفزاز الإيرانية



منذ عدة أيام أعلن نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد حسين سلامي أن بلاده سوف تمنع السفن الأميركية وسفن حلفاء الولايات المتحدة من المرور في مضيق هرمز إذا تعرضت بلاده لتهديدات خارجية. ومنذ فترة أعلن أحد القادة في سياق الاحتفالات بالسنة الفارسية الجديدة أن مملكة البحرين هي إحدى المحافظات الإيرانية التي يجب استرجاعها لتكون تحت سيادة نظام الملالي في طهران.

يثير التهديد الإيراني الماثل قلقا على المستويين الداخلي والخارجي، ويجسد استمرار الحكومة الإيرانية في فبركة الذرائع واستنساخ الأعداء المحتملين، من أجل الهروب من المشكلات الداخلية وتحفيز الوعي الجمعي للالتفاف حول قضايا مفتعلة. إذ ثمة نزوع إيراني ملحوظ إلى التغطية على الأوضاع الداخلية المزعزعة بالتدخلات الخارجية في الشؤون الإقليمية، عن طريق افتعال الأزمات واختلاق الخصوم. ومن ثمّ فإن المحصلة الختامية لهذه الآليات السياسية الداخلية هي سياسة خارجية غريبة الأطوار، عصيّة على التنبؤ وشديدة التذبذب في معظم الأحيان.

وتعتبر إيران من الدول المارقة التي تسعى إلى التدخل في شؤون جيرانها بكل الطرق، ففي أعقاب الغزو الأميركي للعراق بذل أئمة العنف والإرهاب في إيران جهودا مضنية في سبيل احتواء التحديات الفقهية التي كانت تمثلها المنتديات الشيعية بالعراق، فالمراكز العلمية الدينية الشيعية في النجف وكربلاء ذات تاريخ حافل وطويل في تعليم ونشر المذهب الشيعي خاصة في عهد ما قبل النظام البعثي في العراق. وقد سعى القادة السياسيون في إيران بشتى السبل إلى السيطرة على المراكز الفقهية الشيعية في العراق وتقزيم دورها بحيث أصبحت الآن تتلقى الأوامر من قُمْ الإيرانية.

وبالرغم من أن الغزو الأميركي لأفغانستان والعراق قد أزاح من طريق الإيرانيين ألدَّ خصومهم الإقليميين فإن إيران لا تزال تواجه تهديدات خطيرة تتمثل في عدم القدرة على إخماد الفوضى والتوترات الداخلية في البلاد. وليس من المفارقة أن إيران بدأت تنكوي بالنار التي أشعلتها في العراق وسوريا والبحرين واليمن ولبنان وغيرها من دول المنطقة بعدما انقلب السحر على الساحر. فانتشار الإرهاب والتوترات الطائفية في العراق قد أذكى نيران الناشطين في المجموعات العرقية الانفصالية في أقاليم كردستان وخوزستان الإيرانيتين المتاخمتين للعراق علاوة على الاضطرابات القائمة في مقاطعة بلوشستان الشرقية وفي الأحواز. وقد اقتضت هذه الدواعي في الماضي قيام تعاون ثلاثي يضم إلي جانب إيران كلا من سوريا وتركيا في مواجهة التمرد الكردي كما غذّى التورط أكثر فأكثر في الشأن العراقي التعجيل باتخاذ قرار يقضي بإعادة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم. وبسبب التدخل الإيراني في سوريا تنامى الشقاق بين الإيرانيين والأتراك. ولكن منذ إعلان الأكراد قيام فيدرالية كردية على الأراضي السورية بدأت إيران تتوجس خيفة من هذا التوجه الانفصالي ومن ثم سعت رويدا رويدا إلى رأب الصدع في علاقاتها مع أنقرة.

لقد استغلت الزعامات الإيرانية احتفالات أعياد النيروز في تخويف المواطنين من الخطر الغربي الذي مازال محتملا وذلك عن طريق تصويرها للبلدان الغربية باعتبارها الخطر الأكبر الذي مازال يهدد وجود الجمهورية الإسلامية حتى بعد توقيع الاتفاق النووي. لقد بنى نظام الملالي في إيران شعبيته على مدار السنين على أكذوبة أن الدولة تواجه تحديات جيوسياسية خطيرة تهدد كيانها بسبب العداء الأميركي للجمهورية الإسلامية.

لقد ظلت الأزمة النووية مع الولايات المتحدة لسنوات عديدة مرتعا للمناورات السياسية الداخلية والخارجية ومسرحا للتناحر الإداري البيروقراطي داخل أروقة الحكومات الإيرانية المختلفة، ولذلك يواجه هذا النظام مأزقا حقيقيا هذه الأيام بسبب اختفاء العدو الأميركي من على شاشات الرادار الإيراني، ولذلك يسابق حكام إيران الريح في البحث عن عدو جديد أو الانخراط في صراعات جديدة مفبركة من أجل ضمان التأييد الشعبي الداخلي. لقد سبق وأن استغلت الحكومات الإيرانية المتعاقبة التدخلات الأميركية في شؤونها الداخلية -وخاصة الرعاية الأميركية لأنشطة المجتمع المدني ودعمها للناشطين من المجموعات الإثنية والعرقية المختلفة- في تصفية خصومها السياسيين. كما قامت الحكومات الإيرانية بالتضييق على الحريات الاجتماعية والشخصية للمواطنين وعمدت إلى كبت حرية التعبير في البلاد. وفي جميع الأحوال قام النظام الإيراني على مدار السنين باستغلال هذا الخطر الأميركي الخارجي المحتمل بدهاء في تأجيجه لنار التأييد الشعبي الخامدة للثورة الإسلامية.

وفي سياق متصل يجب الإشارة إلى أن وجود مراكز قوى راديكالية متعددة داخل النظام السياسي الإيراني تؤثر بالقطع على المسلك السياسي الخارجي لإيران لأن النظام السياسي الإيراني متشكل من زعامات دينية متطرفة وجبهات سلطوية متعددة.

ولما كان اتخاذ القرار يتطلب الإجماع فإن كثرة واختلاط هذه المراكز والزعامات مع ظهور المعارضات الفردية من بعض المتشددين النافذين في السلطة، فضلا عن العجز عن المبادرة إلى اتخاذ القرارات الفاعلة، كل هذه العوامل جعلت من الصعوبة بمكان على النظام السياسي الإيراني أن يغير المسار التخريبي الذي يسلكه أو أن يتخذ قرارات تؤدي إلى الاستقرار في المنطقة. علاوة على أن جبهات النظام المتعددة غالبا ما تعمد إلى استغلال قضايا السياسة الخارجية في دحر وإقصاء خصومهم السياسيين. ومن أبرز الأمثلة على هذا ما يلاحظ من محاولات الحرس الثوري الإيراني المستمرة لتعزيز سيطرته على كافة المؤسسات السياسية والعسكرية. كما أن استمرار عزلة إيران في محيطها الإقليمي على الأقل والإنفاق المتزايد على الحروب التي تقوم بها الميليشيات الطائفية التابعة لها في شتى بلدان المنطقة قد أدى إلى تردي أوضاع البلاد الاقتصادية على الرغم من إغلاق الملف النووي. لقد أدت هذه التداعيات إلى زيادة قوة الجبهات المناوئة للسياسة الإيرانية في الداخل والخارج.

د.صديق محمد جوهر

صحيفة العرب اللندنية

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إيران.. 5 أزمات تبشر بالسقوط



وصلت الأزمات المتلاحقة للديكتاتورية الإرهابية الدينية الحاكمة في إيران إلى ذروتها، موصلة نظام ولاية الفقيه إلى نقطة انعطاف مصيرية، تعصف بالنظام الإيراني بأكمله حاليا معركة حقيقية «خماسية الرأس» ولا يوجد من مخرج أمام هذا النظام سوى خيارين فقط أحلاهما مر.

الأزمة الأولى والتي يعيشها ويحياها المواطنون الإيرانيون حتى النخاع وأصبحت معروفة للجميع في الأوساط والمحافل الدولية هي الاستياء العام الواصل إلى حد التفجر جراء القمع الوحشي في الشارع الإيراني. وليس لدى خامنئي وملاليه الكبار والصغار حل أمام هذا السخط الشعبي الشديد داخل المجتمع الإيراني، ولو أراد دهاقنة هذا النظام أن يجربوا تلبية المطالب السياسية أو حتى المعيشية منها فإنهم سيفقدون لا محالة السيطرة على البلد وبسرعة.. أما إن استمروا وهو ما يفعلونه اليوم من خلال الاستمرار في الإعدامات الجماعية وممارسة التعسف والقمع اللاإنساني، فإن المقاومة العارمة داخل المجتمع الإيراني ستجعل جميع سياسات هذا النظام في مأزق.

أما الأزمة الثانية التي يصارعها النظام فإنها تتمثل في عمليه إسقاط نظام بشار الأسد.. وكما أشرنا في مقال سابق حمل عنوان «سَريَنة إيران بدلا عن أَيرنة سوريا» فإن النضال البطولي للشعب السوري لإسقاط نظام الأسد، يعتبر جزءا من نضال الشعب الإيراني في طريق إسقاط النظام اللاإنساني الحاكم في إيران. وهنا أيضا لا يجد نظام ولاية الفقيه أمامه سوى حلين لا ثالث لهما: فإما أن يواصل مشاركته في الجرائم التي يرتكبها النظام في سوريا مثلما فعل حتى يومنا هذا أو يتراجع عن هذا التدخل الإجرامي تحت أي ذريعة كانت.. وفي كلتا الحالتين فإن سقوط الأسد أمر لا مفر منه.. وهذا التحول هو جزء من مشروع إسقاط حكم الملالي وهي هزيمة ستستمر حتى تصل إلى طهران. ولهذا السبب نرى أن نظام الملالي ولكي يؤجل إسقاط نظام الأسد، فإنه يواصل سياساته الرامية إلى إشعال الحرب في المنطقة. ولكن في نهاية المطاف سيكون نصيب كلا النظامين الحاكمين في دمشق وطهران السقوط الذريع.

أما الأزمة الثالثة التي تعصف بكيان نظام ولاية الفقيه فهي الانشقاقات الحاصلة في رأس نظام الحكم في إيران.. وفي هذه الأزمة أيضا فإن خامنئي أسير أمرين أحلاهما مر أيضا: فإما أن يلجأ مضطرا إلى أن يشرك المنشقين والرافضين لسياساته في الحكم تجنبا لتصاعد حرب الذئاب داخل منظومة الزمرة الحاكمة في إيران، وهذا سيؤدي إلى شرخ كبير في رأس النظام وسيفتح الطريق مثلما حدث في عام 2009 أمام الانتفاضة الشعبية أو يقفز للقيام بتصفيات أكثر في داخل حكمه، وهذا سيصعد من عدم الاستقرار والأزمات داخل نظامه أكثر وأكثر.

الأزمة الرابعة: مأزق البرنامج النووي لنظام ولاية الفقيه.. أي حل أمامه؟ لو توقف البرنامج النووي تحت الضغوط الدولية، سيكون هذا التراجع لخامنئي بمثابة تجرع كأس السم وهزيمة كبيرة توصل النظام إلى الانهيار الشامل، أما إذا ما أصر مثلما يفعل لإنتاج السلاح النووي، فعليه أن يتحمل عبء المقاطعة الدولية، وما ينتظره أكثر صعوبة من خلال شن هجمات عسكرية محتملة عليه وحينها سيضع نظامه في مهب الريح بشكل كامل.

وأخيرا الأزمة الخامسة هي الإفلاس الاقتصادي مع عدم وجود أي مخرج لهذا النظام في هذا الشأن، وهنا أيضا وفي الشأن الاقتصادي هذا نجد أن الملالي أمام مفترق طرق: فإما أن يوقفوا المبالغ الهائلة التي تصرف على القمع وتصدير الإرهاب ويقطعوا ويسلخوا ذراع الحرس الثوري عن الاقتصاد الإيراني.. وفي هذه الحالة سيفتح الطريق أمام الاحتجاجات الشعبية، أو أن يستمروا في التعاطي مع الموقف الاقتصادي الكارثي الحالي، وهذا سيؤدي لا محالة إلى التفجير الكبير من خلال غضب العاطلين عن العمل والجوعى والفقراء.

الحقيقة الأساسية هي أن هذه الأزمة دخلت إلى مرحلتها النهائية وسط تسارع تطوراتها، وأوصلت الملالي إلى مفترق طرق «الانهيار» أو «السقوط المدوي»: التراجع سيؤدي إلى انهيار نظام الحكم وسيفتح المجال للانتفاضات الشعبية، واستمرار السياسة الحالية يحمل في داخله المواجهة والتصادم مع المجتمع الدولي ومن ثم السقوط.

ويبقى السؤال: هل ومع جميع هذه التحديات القاتلة، سيسقط الملالي بشكل عفوي؟، الجواب: لا. وهناك حاجة إلى حركة منظمة لترجمة الظروف الراهنة الجاهزة وتفعيلها وتوجيهها إلى انتصار قطعي. إن خروج منظمة «مجاهدين خلق» من قائمة الإرهاب وتخلصها من قيود وأصفاد جائرة عمرها خمسة وعشرون عاما، أخرج حركة تتمتع بالأهلية والكفاءة ولديها القدرة والإمكانات أن تكون رأس الحربة في هذا الدور المحوري.. ومثلما قالت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي «لقد حان أوان الإطاحة بالملالي، ونحن سنحققه».

نقلاً عن الشرق الأوسط

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