

سامي الذيب

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 14:33

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









خير الكلام ما قل ودل

--------------

جمعت قناة جسور عدد من الأشخاص وهم

سال لينكولن، صحب القناة

النبي سامي الذيب

يسري

رجل الكهف

رمضان

احمد حرقان

انظروا الشريط https://goo.gl/E2l1pk

.

وكان عنوان الحلقة

الجريات تنتزع ولا تمنح

وقد تم ترتيب حذه الحلقة بسبب اصدار محكمة مصرية في 26 فبراير 2017، بناء على تكفير الأزهر الشريف، حكما بسجن الشيخ محمد عبدالله نصر، الشهير بلقب "الشيخ ميزو" 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة "إزدراء الأديان".

.

وقبل الحلقة وخلال الحلقة كان يتوعد صاحب القناة بحرق نسخة من القرآن ولكني اقنعته بعدم القيام بذلك.

فدار جدل بيني وبين المشاركين حول نجاعة حرق القرآن وأمور اخرى

وقد رأيت بأنه يجب ان لا نتخلى عن انسانيتنا إلى درجة حرق القرآن مهما كان موقفنا من مضمون القرآن وأن نتصرف بصورة حضارية وعدم النزول إلى مستواهم وإلا الهمجية.

وقد اوضحت بأن في القرآن اشياء جميلة جدا ولكن فيه أشياء مخالفة لحقوق الإنسان ولا تتماشى مع عصرنا، ونفس الأمر في التوراة وشريعة حمورابي والإنجيل. فيجب ان نعرف التمييز بين الغث والسمين. نحترم تراثنا ولكن نعطية القيمة الزمنية التي وجد فيها. فأنا ارفضش رفضا تاما احتقار القرآن لأن فيه امور جميلة جدا كما في التوارة والإنجيل وشريعة حمورابي، ولكن يجب ان لا نعتبره كتاب مقدس. وانا دائما ازعل عندما ارى شخص يبول على القرآن أو يشقه أو يحرقه لأن هذا ليس تصرف حضاري. فأرجوكم ان نبقى على انسايتنا على كبر قدر ممكن وان لا ننزل إلى الهمجية تاعتهم.

.

واضفت بأن التعميم دائما خطأ. ففي التوراة والإنجيل والقرآن هناك اشياء غثة واشياء سمينة. لماذا لا نأخذ بالأشياء السمينة ونترك الأشياء الغثة على شرط ان تسميها غثة. لنفرض ان عندك خنزير. فلا يمكن لك ان تأكل كل الخنزير: ذيله ورأسه وعظامه. فلن تستطيع ان تهضمه. قما المانع بأنك تأكل لحماته وترمي عظماته. فما لا يدرك كله لا يترك كله، وفقا للقاعدة الفقهية المعروفة. أنا اقول بأن القرآن المدني يجب ان يرمى في سلة المهملات وأن نأخذ بالقرآن المكي. وهذا لا يعني ان كل القرآن المكي سليم، خاصة سورة الفاتحة التي تحث على البغضاء:... وهناك مسلمون لا يعتبرونها جزءًا من القرآن. وهناك اكدي أشياء اخرى من الزمن المكي مش كويسه. مش ممكن تقول لمليار ونصف من المسلمين ارموا كل القرآن. ما في حد سيسمعك ونرى الأمر في التوارة بذلتها. افتح التوارة. الغربيون تقدموا دون ان يرموا التوارة في سلة المهملات. فكيف عملوا؟ فصلوا الغث عن السمين. انا عندي التوارة في مكتبتي واوقات اقرأها وفيها أشياء جميلة جدا. النبي اشعيا عنده اشياء فظيعة فهو مسالم. ولكن ما ارحش اقرأ ما كتبه صاموئيل المجرم. فأنا لا اقبله. فأنا اقول بأنه يجب التعامل مع الأمور بعقلانية على قدر الإمكان.. ليس كتجار دين ....

.

وقال احمد حرقات....

ولن انقل لكم رأي احمد حرقان واترككم تستمعوا له بداية من الساعة الواحدة والدقيقة 54

ولا ردي عليه

انظروا الشريط https://goo.gl/E2l1pk

.

النبي د. سامي الذيب

مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com

طبعتي العربية وترجمتي الفرنسية والإنكليزية للقرآن بالتسلسل التاريخي: https://goo.gl/72ya61

كتبي الاخرى بعدة لغات في http://goo.gl/cE1LSC

يمكنكم التبرع لدعم ابحاثي https://www.paypal.me/aldeeb