

مصطفى محمد غريب

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 14:14

المحور: الادب والفن









أُصَبحكِ..

صباح الفل واللبلاب*

يصاحب طيفكِ عشقي

على أملٍ

بكِ الرؤيا

ولا ارغبْ

سوى عينيك ترعان

على مهلٍ

نقيم الود شوقاً

وتنهي جل أحزاني

فحزن الروح مأساة

وضحك الحزن ضحكات بعلاتي.

أهيمُ الليل من سهري ومن وجدي

وسرحانٌ أفزُ الصبح من سهدي

واحلم فيك أوطاني

أصاحب صوتك المعسول في المنفى

أنا المنفيُ في الماضي وفي الحاضرْ

وان صار الصدى فيهِ

كويلاتي..

تجافي حلو أوقاتي

وتجمعْ كل ضحكاتي

كأمطارٍ تزيد الأرض بالعشب

وتغفو بين أحضاني.

أعانق وجهك المغسول بالضوءِ

واطرد كل أناتي

وأخفي كل

ويلاتي..

..... ..... .....

أصاحبكِ

وأغدو مثل ظل الشمسْ يتابعُكِ

وأحيا ساعياً دوماً لنيل رضى

هواجسكِ

وأصحو من أريجٍ في مفاتنكِ

ومن وقتٍ إلى وقتي

أحس بكِ،

كما النهر الذي في جذر أوصالي

فيَسْقيني بحلمٍ مثل أحلامكْ،

رحيقاً من منابعكِ

وأرضى الرمش لو سلمْ

عصياً غاضباً مني

بعيداً عن ثعالبكِ

ففيك العمر زهراً من ربيع العمر

دعيني وبالنجوى

أصارحكِ..

وأرضى من معالمكِ

والمسْ يا شظى نفسي،

قريباً من أناملكِ

عسى أنتِ تراودكِ

مشاعر من هوى روحي

تخاطبكِ

ومن منفى تقبلكِ

وننسى من تجافيكِ

سنيناً من تباعدكِ

فأزهر في عوالمك

وبالحلم الذي مرهون في عمقي

من المنفى أنا المنفيُ روحاً

أصابر حالة القسوةْ

ومن عمقٍ يخاطبكِ

تعالي نصطفي وداً

تعالي نرتضي زهداً

تعالي نفتدي عمراً

وننسى الهجر لحظاتٍ

فهذا العمر مجهول المطباتِ

وأقسى في العداواتِ

وقد ننسى مصدّاتٍ

وجزءً من مصداتكْ!

15 / 2 / 2017

* اللبلاب من الأعشاب المتسلّقة ذات الجذور الهوائيّة والأوراق الخضراء لهُ العديد

من الفوائد ويعتبر من المعجزات الطبية الحقيقية

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