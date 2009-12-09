

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 11:56

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









هاجر .!!!

رائد عمر العيدروسي



الإعادةُ , وإعادةُ الإعادةِ والتكرار , خصوصاً في نشراتِ الأخبار " عن الأخيار والأشرار " , طالما تسببُ للمرءِ او للمِلَلِ مَلَلْ , لكننا إذ نشهد ونشاهد صور العوائل النازحة من الموصل وافتقادها لأبسطِ من الأبسط من المستلزمات الحياتية ذات الضرورة القصوى لإدامة البقاء على قيد الحياة , فأنَّ ذلك المَلَلْ , يكادو يغدو كخلل في العقولِ والرؤى , بل انه من اصعبِ انواعِ العِلَل , وإنّ الأصعبَ من صعابِ هذه العِلل , هو امكانية معالجتها حتى لو لم نمتلك دولة او حكومة , وما اسهل توفير الماء والخبز لو اتاحت الحكومة فرصةً لأهالي وسكّان المحافظات القريبة والبعيدة عن الموصل , لتوفير ما تجود به الأنفس العراقيةِ في الكرمِ والجود .

وزارةُ " الهجرةِ والمهجَّرين " المسؤولةُ الأولى عن معاناة السادة والأطفال النازحين , من الأنسب تسميتها بوزارةِ " الهجر والمهجورين " .!