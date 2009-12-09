التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مقداد مسعود - الشاعرة الجديدة زينب الغالب ..( ضوء يضج بالعتمة )
|
|
الشاعرة الجديدة زينب الغالب ..( ضوء يضج بالعتمة )
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
دنى غالي. الحلم بأستعادة رجل حالم ...في : الأرق إستراحة النو
...
- لا أحسن تصنيفك بين الأشجار ..يا غانم حمدون
- الرفيق غانم حمدون : بداية ثانية
- منظومة الوعي والخطاب الشعري في حافة كوب أزرق
- شمس سركون/ كهف أفلاطون
- الرفيق فهد
- في صوتك الأيائل تعدو. الشاعر طالب غالي : يعزف الوتر السادس
- يا..طالب غالي
- تصنيع الكذب ثقافيا في (كيف تتحدث عن كتاب لم تقرأه ؟)
- التعالق الوظيفي وخبايا المسرود الروائية نضال القاضي : (سيرة ...
- من وظائف المخيلة في شعر مهدي محمد علي
- الأنا بالإستعارة دنى غالي في : لاتقصصي القصص يوم الأربعاء
- بساطيل عراقية / لمقداد مسعود - الوحدة الأولى / سرد التأريخ ش ...
- تشيزاري بافيزي / مهنة العيش وهواء الكريستال ..
- كيفية المسؤول. نسكافيه مع الشريف الرضي والروائية ميادة خليل
- فرناندو بيسوا
- جهتان لصوت واحد. غرفة السماء: ميس خالد العثمان
- أجناسيتان للسرد. . / زهدي الداودي برفقة صالح سعيد..
- اليد الثالثة والعقبة المعرفية / جورج طرابيشي 1939- 2016
- كيف استطاع خمسون كتابا عظيما إنقاذ حياتي
المزيد.....
- لوحة لغوستاف كليمت بيعت بـ60 مليون دولار
- كلا... لا يعرّف الحمض النووي كل شيء!
- ابن كيران: التعجيل بتشكيل الحكومة لايجب أن يكون على حساب مصد ...
- تقرير -البيان- الإستراتيجي يبحث الخروج من التبعية
- الفنان -فنسنت فان جوخ- استخدم تقنية عمرها 38 ألف عام!
- سعر مزرعة مايكل جاكسون ينخفض 30 مليون دولار
- الأمين العام للأمم المتحدة يعين المغربية نجاة رشدي في منصب ر ...
- “ثقافة فزارة” بأسيوط تناقش “آداب الحوار وثقافة الاختلاف”
- ألبوم فيوتشر يتصدر قوائم بيلبورد 200
- قراءة ثالثة لرواية عبد القادر الجنابي: -المرآة والقطار-
المزيد.....
- جوْقاتٌ كوبانيِّة / ريبر هبون، بنار كوباني
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مقداد مسعود - الشاعرة الجديدة زينب الغالب ..( ضوء يضج بالعتمة )